Brad Pitt protagoniza un nuevo escándalo familiar

septiembre 29, 2017 - 10:28 pm

La mujer murió el 14 de septiembre pasado en el hospital de la zona rodeada de sus afectos… todos menos Pitt.

Es que según explica el Daily Mail, la última visita del premiado actor de Hollywood a su abuela fue hace casi 10 años. En 2012, la tía del actor, Mary Ann Lanier ya le había reclamado públicamente más presencia: “Ella lo extraña. Él no escribe, él no parece estar en contacto con ella. No sé, estoy segura de que está ocupado, pero no sé por qué no se comunica al menos con su abuela”.

Infobae