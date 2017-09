Blyde no confía en disposición del gobierno a abrirse de forma seria al diálogo

Septiembre 17, 2017 - 9:31 am

El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Gerardo Blyde, manifestó que el proceso para iniciar un posible diálogo entre el Gobierno y la oposición es “incipiente” y nada novedoso, al afirmar que estos acercamientos de exploración ya han sido promovidos sin resultados.

Asimismo se refirió a la celebración de la elección de gobernadores el próximo 15 de octubre, asegurando que el reto que tiene la oposición es vencer la ola de abstención. “Eso puede traer problemas si no se convence al electorado “, dijo.

Expresó que de producirse una gran abstención en dicho proceso se podría vivir la misma experiencia del año 2005, donde la mayoría parlamentaria fue representada por el Gobierno.

“Yo no voy a volver a regalarle mi voto al Gobierno (…) No podemos regalarles esas gobernaciones (…) Hay que decirle a las personas la verdad, esto no es una lucha igual, esta no es una lucha sencilla, estamos trabajando con un monstruo en el poder”, comentó.

Noticia al Día/Globovisión