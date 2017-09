Beyoncé conmovida al visitar a víctimas de Harvey en Houston

Septiembre 9, 2017 - 4:00 pm

Beyoncé regresó a Houston, su ciudad natal, para reconfortar a las víctimas del huracán Harvey, a las que pidió “celebrar la supervivencia”.

Acompañada por su madre y por Michelle Williams, su excompañera en la banda Destiny’s Child, Beyoncé visitó evacuados el viernes en la iglesia de San Juan, donde cantaba cuando era niña.

Se enjugó las lágrimas varias veces al escuchar historias de gente como los 16 miembros de una familia que huyó a Houston del huracán Katrina y esta vez tuvo que salir de su casa por un ventanal.

“Las cosas que verdaderamente importan son su salud y sus hijos, su familia y su vida”.

Janet Jackson, el comediante Kevin Hart, la actriz Jennifer Garner y otras celebridades visitaron a las víctimas el viernes.

