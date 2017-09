septiembre 27, 2017 - 4:09 pm

El excampeón mundial Betulio González tuvo una recaída donde su salud se vio visiblemente afectada. Hoy en la mañana un equipo de NAD fue a visitarlo hasta su casa, en el municipio San Francisco para que la misma gloria deportiva contara lo sucedido.

Al preguntarle como se sentía, el exboxeador dijo que hace tres días tuvo un dolor en el pecho que lo llevó a la clínica. “Aquí estoy, yo he peleado con la vida para estar siempre en mi hogar: No me gusta estar internado. Si me voy a morir, que sea en mi casa”

Su hija Liseth Gonzánlez, pasó el susto de su vida. Dijo que cuando vio a su padre muy pálido, de inmediato se preocupó por su salud.

“Él entró al cuarto cuando yo estaba acostada para la siesta de la tarde, me mira y me dice: mija, me siento muy mal me duele el pecho. En seguida me levanté y me fijé que estaba llorando; cuando lo llevé al médico le hicieron los exámenes y descartaron el infarto”, contó la hija de Betulio.

Liseth, es quien cuida al expugilista, el hombre que llenó de alegría a Venezuela por ser tres veces campeón mundial del peso mosca, más, la obtención de dos coronas del Consejo Mundial de Boxeo(CMB) y una de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).”El pelea por todo, eso es normal a su edad. Nosotros siempre lo cuidamos lo mejor que podemos porque a estas alturas papi sufre de pérdida de la memoria a corto plazo: hay que entenderlo”.

El exboxeador le va ganando la pelea a la muerte, en su lucha, ya lleva tres infartos de los cuales ha salido ileso. “Por ahora lo que tengo es el pecho apretado a causa de la gripe. Me he sentido muy mal”, destacó el expeleador del peso mosca.

Su verdadera batalla es por mantenerse de pie, Betulio asegura que Dios lo tiene vivo por algo: “Yo creo que puedo aguantar diez golpes más (refiriéndose a los infartos), no me puedo ir hasta sacar del gimnasio a otro campeón mundial, eso mantiene mi mente firme”, finalizó.

María José Ramírez

Fotos: José López

Noticia al Día