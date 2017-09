Benzema: ” Un delantero moderno es más que solo aportar goles”

septiembre 21, 2017 - 10:59 am

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró este jueves en rueda de prensa tras firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2021 que “un delantero moderno es más que gol”.

El jugador del conjunto blanco es consciente de las críticas que recibe casi en cada temporada desde que llegó al club presidido por Florentino Pérez en 2009. Sin embargo, Benzema recoge esas críticas como un aliciente para mejorar y reconoció que son inevitables en un club de la importancia del Real Madrid.

“Es parte de mi vida. Hay crítica y eso te permite estar al alto nivel. Estoy aquí, sé como es. En este club hay mucha crítica y no pasa nada. Es parte de mi vida. Estoy aquí para trabajar y ya está. Cuando la gente me critica, ellos esperan más cosas de mí. Yo veo como puedo hacer más y trabajo para mejorarlo. No voy a decir que no es nada, pero te permite estar al más alto nivel”, dijo.

EFE