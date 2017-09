Belinda sobre Criss Angel: “El maestro del engaño es él, yo no”

Septiembre 15, 2017 - 8:47 pm

La cantante Belinda tiene días envuelta en una gran polémica en la redes sociales a raíz de su anuncio formal sobre la ruptura de su relación con el ilusionista Criss Angel, quien utilizó su cuenta de Twitter para catalogar a la artista como, “la maestra del engaño”, a está afirmación la mexicana respondió, “quien es un maestro del engaño es él”.

En una entrevista para el magazine Vanity Fair, Belinda respondió a las preguntas del periodista Alejandro Mancilla, quien no perdió la ocasión para mencionar la polémica que ha protagonizado esta semana la artista por la afirmación de su expareja, el ilusionista Angel.

“¡Maestra del engaño! Claro, que no lo soy, él es el mago, yo soy cantante, más bien él es el que hace los trucos, yo no tengo ni idea. Yo soy una mujer íntegra y no acostumbro hablar mal de nadie porque tengo estilo”, afirmó Belinda, mencionando que él “es un maestro del engaño, ¡él es un mago! es un ilusionista, ¿no? Yo no… Por favor, que quede claro”, añadió.

El periodista no paso por alto el hecho de la publicación del cantante Maluma, quien en su cuenta de Twitter, se dirigió a la mexicana con un mensaje “muy cariñoso”, acción que le fue irrelevante a Belinda, “no me emociona, la verdad ya estoy acostumbrada a que me busquen muchos pretendientes cuando estoy soltera. Él me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí”, exclamó la también actriz.

Belinda, reveló que la pausa que ha realizado en su carrera musical ha sido debido a otros proyectos que no tienen nada que ver con ese mundo, pero tiene como meta regresar y concentrarse de nuevo en la música.

