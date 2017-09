septiembre 24, 2017 - 11:50 am

El barrio “La Perla” de Puerto Rico se hizo famoso luego de formar parte del videoclip de la canción “Despacito”, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee y que batió récords de vistas en YouTube, hoy luce devastado luego del paso del huracán María por la isla.

Las construcciones multicolores, con sus graffiti y los aspectos culturales que hacían tan popular a este barrio puertorriqueño quedaron destruidas; la zona quedó en penumbra por la falta de luz y familias enteras lo perdieron todo.

El cantante Luis Fonsi al ver las imágenes de la isla y en especial de La Perla escribió un mensaje: !”Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”.

La Oficina de Emergencia confirmó a ABC News que, tras el paso del huracán de categoría 4 (con vientos de 250 kilómetros), la isla perdió el 100 por ciento de la energía eléctrica.

“La información que hemos recibido no es alentadora. Es un meteoro que ha destruido todo lo que ha encontrado en su camino”, señaló Abner Gómez, director de la Agencia de Emergencia de Puerto Rico.

Daddy Yankee, interprete de Despacito, está ayudando a los afectados por el huracán en la isla. Antes de un show que brindó esta semana en Nueva York, pidió a través de su cuenta en las redes sociales que los asistentes donen botellas de agua, pañales, baterías, entre otras cosas.

#LoMasActual ❎ El barrio de San Juan La Perla, escenario del videoclip de “Despacito” , fue severamente afectado por el huracán María. pic.twitter.com/70J0lA5Tq0 — Flix 93.9 y 98.7 (@radioflix939) 22 de septiembre de 2017

El Barrio San Juan La Perla pic.twitter.com/RHwYHfd26q — Noticiero (@lokovoy) 22 de septiembre de 2017

Agencias