Bacilos regresa a la escena musical con “Por hacerme el bueno”

septiembre 26, 2017 - 3:39 pm

Con sus integrantes originales y luego de más de 10 años de ausencia, BACILOSestrena “Por hacerme el bueno”, un tema compuesto por Jorge Villamizar (cantante del grupo), y producido por los reconocidos Andrés Castro y Guianko Gómez. Este nuevo promocional que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de descarga a nivel mundial, estará sonando en las emisoras de radio de nuestro país gracias al trabajo de promoción de Show Plus bajo la dirección del empresario Basilo Orta Paz (@basilioortapaz).

El tan esperado lanzamiento viene acompañado por un video lyric, que a pocos días de su estreno ya cuenta con más de 100.000 vistas y que pueden disfrutar en el canal oficial de YouTube de la agrupación BacilosVEVO.

BACILOS conformado por el colombiano Jorge Villamizar (voz y guitarra), el brasileño André Lopes (bajo) y el puertorriqueño J.J. Freire (batería), ya se encuentra preparando su nueva producción discográfica con la cual prometen repetir los éxitos de temas como “Tabaco y Chanel”, “Mi Primer Millón”, “Caraluna” y “Pasos de Gigante”.

