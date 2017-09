Septiembre 6, 2017 - 4:57 pm

El avión del papa Francisco aterrizar en suelo colombiano donde visitará cuatro ciudades: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Será una agenda llena de encuentros con ciudadanos y autoridades eclesiásticas en el marco de la reconciliación que vive el país.

El público bogotano podrá saludar al Papa a partir del monumento Reyes Católicos, situado en cercanías del aeropuerto.

En algunos edificios residenciales y de oficinas que están en la ruta que recorrerá el papa fueron instaladas banderas de Colombia y del Vaticano y pancartas alusivas al momento. “Bienvenido, papa Francisco. Es un honor tenerte en Bogotá”, dice uno de los carteles colgado en el balcón de un apartamento, mientras que en otro, con la bandera de Colombia como fondo y la foto del papa se lee: “Bendice mi familia. Bienvenido Francisco, Visita apostólica 2017”.

Protocolo de recibimiento

La llegada del Papa a la base militar de Catam está prevista para las 4:30 p. m. (hora local) y 5.30 p.m. hora venezolana y será recibido al pie de la escalerilla del avión por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su familia. Después de los saludos de rigor Francisco abordara el papamóvil para un recorrido de 15 kilómetros hasta la Nunciatura Apostólica, situada en el barrio de Teusaquillo, en lo que será su primer contacto con los feligreses colombianos.

Centenares de policías y militares blindan este miércoles la avenida El Dorado, que lleva al aeropuerto internacional de Bogotá, para garantizar la seguridad durante el primer recorrido en papamóvil que hará el papa francisco tras su llegada esta tarde al país.

Por las restricciones de circulación puestas por las autoridades, la avenida presenta este miércoles un movimiento de vehículos inferior al habitual y sobresalen los policías ubicados a una distancia no mayor a 20 metros para mantener el orden durante el desplazamiento papal.

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó Día Cívico el este jueves 7 de septiembre, cuando el sumo pontífice estará en la capital realizando diversos actos públicos.

La decisión dispone que no habrá actividades laborales en organismos y entidades públicas de la ciudad. Es decir, aplica únicamente para los funcionarios públicos, además de los colegios y universidades distritales. Las empresas e instituciones privadas pueden decidir si otorgan el día o no a sus empleados y miembros. Para ellas, el decreto no es obligatorio.

El objetivo es garantizar la movilidad, seguridad y asistencia de los ciudadanos a los diferentes eventos.

Por otra parte, en su visita a Cartagena, El papa visitará uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad colombiana. Allí recorrerá obras sociales y terminará su visita con una misa multitudinaria.

Noticia al Día/con información de El Tiempo