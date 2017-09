Avianca pide a autoridades colombianas ilegalizar huelga de pilotos

septiembre 25, 2017 - 3:24 pm

Avianca, la principal aerolínea de Colombia, solicitó este lunes a las autoridades judiciales que declaren ilegal la huelga de más de la mitad de sus pilotos que ha afectado a cerca de 100.000 pasajeros.

“Esperamos que el proceso de ilegalidad se adelante y se resuelva a la mayor brevedad, con el fin de lograr el restablecimiento del servicio a nuestros pasajeros”, dijo Hernán Rincón, presidente ejecutivo de Avianca.

Alrededor de 700 de los 1.338 pilotos de Avianca en Colombia, agrupados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), uno de dos sindicatos de pilotos en la compañía, iniciaron el miércoles pasado el cese de actividades en reclamo de mejoras económicas y de seguridad aérea.

Avianca, que controla 60% del mercado interno, ha insistido en que la huelga es ilegal porque a su juicio contraviene la normativa colombiana que impide paralizar un “servicio público esencial”, y no cuenta con el respaldo de la mitad más uno de los 8.500 trabajadores de la empresa.

El cese de actividades, que según ACDAC podría extenderse hasta 60 días, se inició tras las fallidas negociaciones entre las directivas y el sindicato. En cuatro días, 97.768 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de 1.088 vuelos nacionales e internacionales, equivalentes al 49% de los itinerarios programados, informó la compañía.

Otros 12.877 pasajeros han tenido que ser reacomodados en otras aerolíneas. El cese de actividades “viene generando serias y graves afectaciones a la conectividad y a los viajeros, así como a la economía y la competitividad nacional”, dijo en un comunicado Avianca, que radicó la demanda de ilegalidad ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Pese a las conversaciones en medio de la huelga, auspiciadas por el gobierno, las partes han fracasado en la búsqueda de un acuerdo. “Están sentados a la mesa (…) vamos a insistir (en el diálogo) pero hemos dicho con claridad que esto no puede ser indefinido”, manifestó el lunes la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, a radios locales. Algunos sindicatos convocaron para este lunes una marcha en Bogotá en apoyo de los pilotos de ACDAC.

En el marco de las fallidas negociaciones con ACDAC, la aerolínea llegó a un acuerdo con la Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA), que agrupa a los pilotos restantes. De declararse la ilegalidad de la huelga, “Avianca va a despedir a quien no venga a trabajar. Quien no trabajó (…) no va a recibir un centavo”, manifestó el jueves el presidente de la compañía aérea, Germán Efromovich, a radios locales.

AFP