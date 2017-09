Aumento de casos de “supermalaria” preocupa a científicos asiáticos

septiembre 27, 2017 - 6:01 am

Investigadores de Tailandia y Vietnam advierten sobre un parásito que se está extendiendo por el Sudeste Asiático a través de la picadura de un mosquito. Existe el riesgo de que la enfermedad que produce se vuelva intratable y se extienda hasta América Latina y África.

A la revista científica The Lancet llegó éste mes una carta firmada por cinco investigadores de Vietnam y Tailandia. En ella, los expertos advierten sobre la existencia de un parasito descendiente de la malaria que aún no tiene cura. Su infección es tan resistente a los fármacos que un tercio de los casos que se registran en Vietnam y el 60 % de los que se presentan en Camboya no se pueden tratar.

Esta variedad de plasmodium, organismo causante de la malaria, es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado. El número de pacientes contagiados ha ido en aumento en la región, con casos desde Tailandia, Laos, hasta el sur de Vietnam. Aunque los expertos señalan que este tipo de “supermalaria” se presentó por primera vez en Camboya.

Lo más preocupante para los investigadores asiáticos es la resistencia contra el fármaco artemisinina. Un tratamiento que, combinado con otros como la piperaquina, es la primera opción para combatir la malaria, también conocida como paludismo. De hecho, los expertos aseguran que a medida de que la artemisinina funciona menos, el parásito se ha vuelto más resistente a la combinación de drogas.

La amenaza no termina ahí. De acuerdo con el doctor Arjen Dondorp, jefe de investigación sobre la malaria en la Unidad de Investigación de Medicina Tropical Mahidol-Oxford de Bangkok, consultado por BBC Mundo, “esta cepa se esté extendiendo tan rápidamente por toda la región y tememos que se pueda expandir aún más a lugares donde la enfermedad es también endémica, como África y América Latina”.

En esta última región, apenas en el año 2014, se presentaron 6,5 millones de casos de malaria de acuerdo con un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO).}

El Espectador