Atlético resbala y Sevilla lo aprovecha para subir al segundo puesto en la Liga

septiembre 30, 2017 - 7:21 pm

El Sevilla ganó el sábado 2 -0 al Málaga y puso presión al Atlético de Madrid, que no pasó del empate 0-0 con el vecino Leganés y cedió el segundo lugar de la liga española al cuadro andaluz, transitoriamente a dos puntos del líder Barcelona.

Con goles del argentino Ever Banega y el colombiano Luis Muriel, el Sevilla quedó con 16 unidades por la séptima fecha y se repuso así de su única derrota del campeonato hace justo una semana en cancha del Atlético.

“De los pies de Banega puede surgir la jugada más sorpresiva, la que nadie espera. Me alegro por Muriel también. Para un goleador es importante meter goles y hoy ha sido una buena noticia para todos”, comentó Eduarto Berizzo, el técnico argentino del Sevilla.

Banega ingresó a los 58 minutos por el también argentino Franco Vázquez y transformó un penal a los 68, mientras que Muriel amplió a los 70 para sepultar al ahora colista Málaga, que apenas cuenta un punto y podría cesar próximamente a su entrenador, Míchel González.

“Más que sufrimiento, no concretamos, pero dominamos desde el principio y al final lo conseguimos”, analizó Muriel. “Aprovecho las oportunidades que me dan, porque hay otros muy buenos delanteros en la plantilla. Dedico el gol a mi familia y me voy contento por la victoria, que nos permite a seguir allí adelante”.

No pasó del empate a cero goles

El Atlético de Diego Simeone cerró con cierta amargura su semana, que incluyó una agónica derrota en Liga de Campeones el miércoles contra el Chelsea, al tiempo que dio una pobre imagen en su visita al séptimo Leganés, ahora igualado a 11 puntos con el Real Madrid.

“No vamos medio dolidos. Nos esperábamos que se conformaran con el empate, pero hicieron un partido inteligente y manejaron el tiempo. Tenemos margen de mejora. Ahora viene el parón (por compromisos de selección) y toca descansar un poco la cabeza”, dijo el central uruguayo del Atlético, José Giménez.

Simeone, por su parte, lamentó no haber sacada mayor redito de su visita al vecino. “Debimos ser más contundentes los primeros 15 minutos, donde tuvimos opciones de ponernos en ventaja, pero nos costó. Es normal que se notara el cansancio del miércoles. Intentamos atacar, quizás sin buena forma, pero con intención. Ganar era el objetivo, pero el punto nos sirve para seguir sumando”, valoró el timonel del Atlético de Madrid.

Agencias