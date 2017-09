Así es la fibromialgia, la enfermedad que sufre Lady Gaga

septiembre 20, 2017 - 6:30 pm

Europa tendrá que esperar para volver a ver sobre los escenarios a Lady Gaga. La cantante ha pospuesto su gira europea por problemas de salud, confirma el comunicado oficial de Live Nation. El motivo, los “dolores intensos que afectan a su capacidad de actuar”. Dolencias provocadas por la fibromialgia, una enfermedad que el pasado mes de septiembre anunció que padecía.

La fibromialgia se consideraba hasta hace relativamente poco un trastorno psicológico de somatización. Es decir, una patología imaginaria que produce síntomas como el cansancio. El Genomics Genetics International(GGI), sin embargo, llevó a cabo un estudio que determinó que esta enfermedad tiene origen neurológico. De hecho, es el resultado de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central.

Qué es la fibromialgia

Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una hipersensibilidad en diferentes áreas corporales y puntos predefinidos ​que concentran mayor malestarcomo podrían ser el cuello, la espalda, los hombros, la cadera, los brazos o bien las piernas.

Además, según un documento sobre la fibromialgia publicado por el Ministerio de Sanidad, esta patología se caracteriza principalmente porque el dolor está generado por estímulos que habitualmente no son dolorosos.

En el estudio Episer, un proyecto de prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población adulta de España, se determinó que aproximadamente el 2,4% de los españoles padecían esta enfermedad. Asimismo, y según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesquelécticas y de la Piel, entre el 80 y el 90% de las personas a las que se les diagnostica fibromialgia son mujeres.

Esta patología se traduce, principalmente, en dolores musculares, fatiga crónica, sueño y problemas de memoria. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explica que las personas que tienen esta enfermedad también pueden sufrir otros síntomas como dolores de cabeza, rigidez por la mañana o sensación de hormigueo en manos y pies.

Como explica el documento del Ministerio de Sanidad, el síntoma clave es el dolor generalizado que se ve agravado con el estrés, la activación emocional o el frío. Los pacientes con fibromialgia presentan, además,intolerancia a estímulos olfativos y auditivos, por lo cual las condiciones del entorno pueden ser perjudiciales.

Lady Gaga habla de la enfermedad que sufre en el documental de Netflix que ella misma protagoniza: Five Foot Two, el cual se estrena el próximo 22 de septiembre. En el Festival de Cine de Toronto la artista contó, entre lágrimas, unos detalles de su enfermedad: “Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono… y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea”.

La cantante ha anunciado en su perfil personal de Instagram que planea “tomar la lucha con fuerza no sólo para aumentar la conciencia, sino para ampliar la investigación hacia otros que sufren” como ella “para que se pueda ayudar a generar una diferencia”.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.

