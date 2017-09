Así de contagiosa era la alegría de Jayariyú Farías, la princesa de la prensa guajira

septiembre 22, 2017 - 9:46 am

La alegría, ese sentimiento noble y único, que por suerte se contagia, es el que caracterizó a Jayariyú Farías Montiel, la princesa de la prensa guajira que este 21 de septiembre nos dejó.

Farías era descrita por su colegas como una mujer valiente ¡y vaya que lo era! Su más evidente muestra de osadía y determinación fue la fundación del primer periódico regional dedicado a la etnia wayuu.

En ‘Wayuunaiki’ se plasmaron su ideales, esos que promovió y defendió hasta su último respiro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Sagrada Familia, en Maracaibo, donde ingresó a causa de un edema cerebral.

Pero la alegría no es nada si no se comparte. Sus “maestros”, como los llamaba, fueron sus tres hijos a quienes amó y disfrutó durante cada etapa.

“Guerrera, amable y gentil como nuestra hermosa Guajira. Una amiga incondicional, una hermana, hija, prima, tía y madre ejemplar. Una mujer profesional, admirable. Una luchadora incansable por los derechos de los wayuu. Una amante apasionada del turismo”, así veía Ybiray Villalobos, compañera de labores, a Jayariyú.

Entre sus redactores encontró amigos y Andrés Boscán, uno de ellos, la despide con esta emotiva dedicatoria:

“Con este recuerdo me quiero quedar, tú al volante y yo de copiloto, mientras la Troncal nos iba contando historias y realidades. Es que nuestra relación nunca fue de jefa y subordinado, sino de soñadora y visionario. Sólo debía escuchar -Andrés vamos- y ya sabía que el ‘Jayamóvil’ se convertiría en la sala de juntas para una platica inagotable. De ti aprendí a no darme por vencido y a no permitir que nadie sea un obstáculo para cumplir metas y objetivos. Los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Hoy te he regalado mi pensamiento y mi eterna admiración, teniendo la fe de que tu proyecto más grande, tus hijos, van a ser tu alma en este mundo. De ahora en adelante soñaremos por ti… Hasta pronto, Jayariyú Farías“.