Septiembre 9, 2017 - 9:36 am

Artistas venezolanos que se encuentran viviendo en México contaron su experiencia luego de que se registrara un sismo de magnitud 8.2 el viernes en la madrugada.

Los personajes de la farándula venezolana aseguraron estar bien luego del fenómeno natural y agradecieron a sus seguidores en las redes sociales por estar al tanto de ellos.

“Estamos bien Gracias a Dios. Ayer cuando mi esposo me despierta, me dice: esta temblando, al ver todo tambaleándose yo solo pensaba en mi princesa (su hija Fernanda Isabel). Ella sintió nuestro susto y no entendía nada”, aseguró Yuvanna Montalvo en una publicación que posteo vía Instagram.

Su esposo, el actor Juan Carlos García aseguró que fue una noche “tensa, larga y de mucho susto, en donde nuestra mayor preocupación era Fernanda”.

El cantante Daniel ElBittar se encontraba en el país junto a su hijo Maximiliano y su esposa Sabrina Seara. La familia también se encuentra bien y no les sucedió nada a raíz del terremoto que ha dejado al menos 58 muertos.

“Nosotros escapando de Irma y un temblor en México. El edificio se movía como ‘ Reggaetón Lento ‘ “, aseguró el interprete de “Y Estoy Vivo2.

Por su parte, la ex integrante del elenco de Somos Tu y Yo Vanesa Suárez también aseguró estar bien y agradeció a sus seguidores. “Gracias a todos por preocuparse tanto”, señaló vía Twitter.