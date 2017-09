Septiembre 5, 2017 - 10:31 pm

En la cuenta de Twitter del legendario Rey del Pop, Michael Jackson. fue publicado este lunes un pequeño clip de 15 segundo que muestra algunas imágenes ambientadas en Halloween y parecían ser la promoción de un nuevo proyecto titulado Scream.

Ahora, el co-ejecutor de la propiedad de Michael Jackson, John Branca, ha confirmado que se trata de un proyecto póstumo que llevará por nombre Michael Jackson: Scream y no incluirá temas inéditos. “No creo que liberemos más música inédita durante bastante tiempo. Eso no significa que no habrá lanzamientos interesantes de discos en un futuro muy cercano”, expresó.

Por otro lado, en 1995, Jackson realizó un tema con su hermana, Janet Jackson titulado Scream, que formó parte del disco HIStory: Past, Present and Future, Book I que llegó a formar parte del Libro Guinness de Records Mundiales al convertirse en el videoclip más caro de la historia, con 7 millones de dólares de presupuesto.

