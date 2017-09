En una extensa entrevista ofrecida al diario The New York Times, Angelina Jolie no solo habla sobre su reciente película-que estará disponible en Netflix y teatros a partir del 15 de septiembre- , sino, también, del inevitable tema que la colocó en todas las portadas y cadenas de televisión en los últimos meses: su divorcio, lleno de acusaciones, de Pitt, tras 12 años juntos.