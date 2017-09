Angelina Jolie afirma que “Maléfica 2” será una secuela “muy fuerte”

Septiembre 5, 2017 - 11:25 am

Disney sigue trabajando en convertir sus clásicos de animación en películas de acción real, pero también tiene por delante llevar a la gran pantalla las secuelas de las cintas pioneras en cumplir este objetivo y una de ellas es Maléfica 2.

La película ha fichado a Jez Butterworth para reescribir el guion de la secuela sobre la villana de La Bella Durmiente y, ahora, la última en hablar sobre el filme ha sido su actriz protagonista Angelina Jolie.

La intérprete regresará en la segunda parte para seguir contando la historia de este personaje de cuento y durante su aparición en el Telluride Film Festival, con su nueva película como directora: First They Killed My Father, ha confirmado que ya es hora de volver a su faceta de actriz.

“Ahora soy la sustentadora de la familia, así que ha llegado el momento”, afirma Jolie en Deadline.

“Hemos estado trabajando en el guion y va a ser una secuela muy fuerte”, concluye.

Las palabras de la actriz también confirman que regresará como Maléfica en la secuela y que, pese a los rumores que la señalaban como la elegida para protagonizar La novia de Frankenstein —otra de las entregas del Dark Universe de Universal—, la intérprete se ha decantado por volver a ponerse la túnica de villana.

Maléfica 2 todavía no cuenta con fecha de estreno ni con director o directora, pero teniendo en cuenta que la primera entrega estrenada en 2014 recaudó más de 758 millones de dólares en todo el mundo, no será de extrañar que la segunda parte también se un éxito en taquilla.

