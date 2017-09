Andrés Cañizalez de la UCAB: “Lorenzo Mendoza sería el mejor candidato presidencial”

Septiembre 3, 2017 - 5:29 pm

Profesor e investigador adscrito al Centro de Investigación de la Comunicación y Directivo de la Asociación Civil Medianálisis, abordó temas de la política venezolana con el periodista José Israel González (JIG), y entre cosas aseguro estar de acuerdo con la regulación de los contenidos en las redes sociales.

Andres Cañizalez (AC), articulista en varios medios impresos del país desde la acera opositora, afirma que las sanciones de EEUU contra Venezuela favorecen al gobierno de Maduro, que Zapatero perdió credibilidad, y que Henri Falcon no tendrá problemas para repetir en la gobernación del estado Lara.

JIG: ¿Estamos vulnerables ante la miseria de alguien en las redes sociales?

AC: Estamos presenciando en Venezuela y el mundo, un poder enorme de cómo puede construirse o destruirse en materia de opinión pública, instituciones como persona. Hay un enorme poder en lo que se dice en las redes, y probablemente en el momento pasional que estamos en Venezuela eso termina siendo muy peligroso. El tema de Guaco, es un grupo musical de Venezuela, que sigue en Venezuela y por tanto busca contrataciones para subsistir, más allá de quien lo contrate o no, es un grupo que no ha dado ninguna declaración partidista ni política y creo tocan para todos los venezolanos. Me parece inaudito que estemos presenciando un intento de linchamiento.

JIG: ¿En Venezuela hay que regular el uso de las redes sociales?

AC: Es un tema bien importante, no estoy en contra de las regulaciones de los contenidos, pero si me genera preocupación que esa regulación venga de actores políticos que han tenido como política la restricción de la información. No estoy en contra que haya una regulación de contenidos, pero me pregunto los antecedentes de quienes están promoviendo la regulación, y los antecedentes pasan por la censura y poca tolerancia a la crítica. Puede ser un riesgo real para acallar y evitar las críticas a un funcionario público.

JIG: ¿La oposición debió participar en la ANC para no dejarles la exclusividad a representantes del Gobierno?

AC: La otra discusión es ¿por qué la ANC, que tiene un mandato de hacer una constitución, lo primero que hace es destituir a la Fiscal y un mes después no han redactado ni el primer artículo? Personalmente creo que la oposición no tenía que participar.

JIG: No valido la ANC pero legitimo las instituciones cuando van a las regionales ¿No hay contradicción?

AC: ¡No! Cuando voy a las regionales estoy diciendo “me acojo lo que dice la Constitución del 99”. Pero la Constituyente viola la constitución que es herencia de Chávez. La constitución está inspirada en el principio participativo del pueblo.

