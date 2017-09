Septiembre 11, 2017 - 10:43 am

La inversión, el ahorro y la administración económica son tres calamidades que atraviesa el venezolano. Desde las ínfimas habilidades para manejar un cajero automático, al desconocimiento de las tasas de interés que ofrece una entidad bancaria. ¿Predomina el analfabetismo financiero?

El columnista Moisés Naím publicó un artículo (Hablemos de dinero) en el que afirma que el llamado analfabetismo financiero “es una fuente de pobreza con la que se debe luchar en el mundo”. Destaca “los programas de educación financiera” como un camino para erradicar paulatinamente este fenómeno.

En sus investigaciones, Naím confirma “la urgente necesidad de luchar contra el analfabetismo financiero a nivel mundial”.

“Es obvio que se deben ofrecer programas de educación financiera que sean prácticos y fácilmente asequibles a los millones de personas en todas partes del mundo cuya situación económica podría ser mucho mejor si supiesen cómo administrar mejor su dinero, por poco que este sea”, señaló.

A través de un recorrido por las calles de Maracaibo, Noticia al Día pudo constatar la escasez de conocimiento que los usuarios sostienen a la hora de endosar un cheque y utilizar un cajero electrónico. Ignora los beneficios económicos que ofrecen los bancos y demuestran inhabilidad incluso para contar billetes.

Realizar operaciones electrónicas es otro de los recursos que, dependiendo de la edad, los venezolanos no practican. No poseer un correo, el mal manejo de claves, confusiones y la inseguridad ante la tecnología les impide controlar el dinero vía internet.

“Las largas colas que hay en los cajeros no siempre se basa en la demanda, es simplemente que no saben usarlos. Ves a jóvenes, adultos, abuelos, y se tardan más de 10 minutos. Igualmente en las taquillas, hacen muchas preguntas y se van con las mismas dudas. A mí me han preguntado hasta cómo se cambia un cheque”, manifestó Leonardo Andrade, usuario zuliano.

“Mi hijo me ha dicho que yo puedo pagar los servicios y hacer transferencias por internet. Él me ha explicado pero me da miedo equivocarme, por eso hago el esfuerzo de ir al banco. Cuando necesito hacer algo por la web le pido el favor pero no siempre puede. Hace unas semanas me bloquearon el usuario porque no me acordaba de la clave”, explicó Imelda Rincón desde la cola de un banco, ubicado en Bella Vista.

Como el de Imelda hay decenas de casos. “A mí a veces hasta se me olvida que los cheques al cambiarlos hay que firmarlos por detrás. Uno se la pasa tan apurado que hasta los billetes se pierden”, comentó.

Noticia al Día contactó al economista Gustavo Machado, quien afirmó que “existe un segmento considerable de la población que no usa los servicios financieros. El recurso más utilizado es la tarjeta de débito, también por un tema de cotidianidad”.

El experto coincidió con Moisés Naím y apostó por las “campañas informativas para clientes” con la finalidad de mejorar el desempeño financiero del venezolano. “Las instituciones bancarias no siempre difunden con la magnitud necesaria. Debe haber campañas masivas de información que permitan combatir y reducir esos contratiempos”.

“El usuario debe manejar un conjunto básico de información. Ese analfabetismo financiero, que por cierto me gusta el término, sí existe en nuestro país, se manifiesta a diario. Tenemos una cotidianidad llena de adversidades, a eso se le debe enfrentar”, puntualizó Gustavo Machado.

