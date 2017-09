Alemania aplastó 6-0 a Noruega y acaricia su boleto al Mundial de Rusia

Septiembre 4, 2017 - 4:52 pm

Alemania, vigente campeona del mundo, despejó las dudas creadas en el último partido ante la República Checa (2-1) y goleó este lunes a Noruega por 6-0, dando un paso casi decisivo para poder defender su título en Rusia-2018.

Si el pasado viernes sufrió para vencer a los checos en Praga, con un gol de Mats Hummels en el 88, la Mannschaft lo tuvo más sencillo ante Noruega, tras adelantarse en el marcador en el minuto 10 con un tanto de Mesut Özil.

Julian Draxler (17) y Timo Werner con un doblete (21 y 40) sentenciaron antes de la pausa y Leon Goretzka (50) y Mario Gomez (79) completaron la goleada en el segundo tiempo.

Con esta victoria, el equipo que dirige Joachim Löw lidera claramente el grupo C con 24 puntos y si no tiene asegurada la clasificación para el Mundial fue porque Irlanda del Norte no falló en casa ante la República Checa (2-0) y es segunda con 19.

Alemania podrá sellar su billete para Rusia el próximo 5 de octubre en Belfast ante los norirlandeses.

AFP / Stuttgart, Alemania