septiembre 27, 2017 - 2:54 pm

Estiramientos, trotes, coordinación de lanzamientos, capturas de pelota y prácticas de bateo. Así se desarrolló el tercer entrenamiento de las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio, este miércoles, de cara a la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La novedad en la sesión de hoy fue la incorporación de los jugadores de posición: Moisés Bello, Juan Carlos Ávila, Emmanuel Isea, Kristian Trompiz, Oleidi Basabe, Didimo Bracho y Jesús Henríquez. También se unieron al equipo el lanzador Elieser Hernández y los jardineros Ronaldo Pulgar, Tulio García y Frank González.

Se espera que a partir del 30 de septiembre se integren los peloteros importados. El mánager Lipso Nava hará su arribo al país el 5 de octubre y comenzará a dirigir al club rapaz un día después.

Kristian Trompiz, prospecto de los emplumados, afirmó que su fuerte defensivo es el campocorto. “Espero que ese puesto sea mío, por eso estoy aquí desde el primer día, quiero sellar mi apellido allí. Ofensivamente es la base robada, siempre tratar de llegar a segunda base como sea”, dijo tras los entrenamientos.

“Desde el primer día estoy aportando mi granito de arena, me siento bien físicamente”, aseguró Trompiz, quien viene de trabajar con los River Bandits, equipo Clase A de los Astros de Houston.

Otras de las novedades fue la presencia del pitcher Elieser Hernández, quien desde el ‘dogout’ atendió a Noticia al Día. “Mi expectativa es comenzar con el equipo, me gusta competir (…) Me mandaron a trabajar en el control de los lanzamientos, a atacar y estar encima del bateador”.

Contó que su arma secreta es el ‘slider’ y el lanzamiento que más le cuesta es la curva. “Todavía no me siento cómodo con ese pitcheo, a diferencia de con la recta, ya he podido alcanzar las 95 millas”.

Con 22 años, Hernández aún no conoce los límites que le impondrán los ‘Buies Creek’, filial de los Astros, para jugar en la pelota venezolana. “El equipo (Águilas) se está encargando de las restricciones y sobre si seré abridor. Me gustaría ser abridor para demostrar mi talento”, expresó el pitcher, quien confesó que Félix Hernández es su figura a seguir para aprender de béisbol desde el montículo.

Alberto Daniel Barboza

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día