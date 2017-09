Aeropostal cesó sus operaciones en Venezuela este domingo

septiembre 24, 2017 - 7:38 pm

Dos vuelos a Porlamar para este sábado y uno para el domingo son parte de los últimos viajes de la empresa Aeropostal, que este domingo cesa operaciones por vencimiento de las horas de vuelo de su único avión.

“Este lunes, todo el personal de rampa y mecánicos debemos estar en los hangares. No sabemos qué está previsto a partir del cese de las operaciones. Todos estamos en la incertidumbre”, expresó uno de los trabajadores de rampa.

Uno de los agentes de tráfico, con tres años en la empresa, manifestó que desde hace una semana no trabajan con el sistema y no se están vendiendo boletos, “no se sabe qué pasará, porque al personal aún no se le ha informado cuál será su futuro”, comentó el trabajador.

Aeropostal dispone de una nómina de más de 12.000 trabajadores, y más de 500 son de Maiquetía. Ante la incertidumbre, un grupo ha solicitado la renuncia, sobre todo los que estaban en estaciones que desde hace un año estaban cerradas, como Barquisimeto y Cumaná, entre otras.

Se conoció que la empresa dispone de tres aviones, “todos están esperando por turbinas. Al llegar los repuestos, se pondrá al menos uno operativo”, comentó uno de los mecánicos que fue consultado.

Diario La Verdad de Vargas