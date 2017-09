Abuelo fue a la clínica fingiendo un dolor de cabeza para no pasar su cumpleaños solo

septiembre 24, 2017 - 7:58 am

Era de noche y el turno transcurría sin mayores novedades. Entre los pacientes de la guardia del hospital Español, en Bahía Blanca, estaba un adulto mayor que había llegado con dolor de cabeza, de manos y de tobillos. Como ya era tarde, el personal médico tomó la decisión de que permaneciera en el lugar hasta el día siguiente.

Gisel Rach, jefa del área de enfermería de la guardia, se aproximó a él para preguntarle cómo se sentía. El adulto mayor, llamado Óscar, respondió que ya estaba mejor y que ya no tenía molestias. Mientras conversaban le contó que no tenía hijos y que su esposa había fallecido hace 4 años.

Gisel indagó más y descubrió que ese día Óscar cumplía 84 años, pero que no tenía con quién pasar esa fecha, ya que todos sus hermanos habían muerto y sus sobrinos vivían en La Plata, de donde él es oriundo. A Gisel se le hizo un nudo en la garganta y decidió intervenir.

Con la ayuda de las otras enfermeras y en medio de su ajetreada jornada, lograron armar una pequeña celebración. “Le compramos una mini tortita, prendimos la velita, improvisamos unos globos con unos guantes y le cantamos el feliz cumpleaños”, cuenta la mentora del plan.

Óscar estaba emocionado por el gesto del grupo de mujeres y mientras soplaba las velas deseó que el próximo año pudiera festejar nuevamente junto a ellas, las que le dieron color a un día que se vislumbraba gris.

“Fue muy emocionante. Ahí el corazón se nos hizo chiquito a nosotras”, agrega Gisel, quien dio a conocer la conmovedora historia a través de una publicación en su cuenta de Facebook, donde hasta el momento ha sido compartida más de 60 mil veces y acumula más de 16 mil comentarios en los que felicitan la noble acción.

“La cara de este hombre y sus ojos llenos de lágrimas de tanta emoción por algo tan simple como esto, no me lo olvido NUNCA más”, detalló en el epígrafe de la foto del cumpleañero feliz. Pero además aprovechó para realizar una reflexión: “Valoremos lo que tenemos y no lo que nos falta. Si tenés a alguien que te espera, alguien que te llama, que se preocupa por vos, te valora y te ama mucho, CUIDALO, porque sos millonario y no te estás dando cuenta”.

