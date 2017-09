A Ruth Granado no le sirvió de nada su “ojo clínico” para subir pasajeros, su última “carrerita” la llevó a la muerte

septiembre 22, 2017 - 9:33 pm

Ruth Granado González (43), no siguió los consejos que le daban sus dos únicas hermanas, su padre y amigos. Le decían que dejara de “taxear” por el peligro que ello representaba pero como en los cuatro años que llevaba haciéndolo no había sufrido ni un susto, desestimó las advertencias. Aseguraba que se fijaba bien a quien iba a montar para no tomar riesgos.

La difícil enfermedad de su madre, quien la llevó a la tumba el pasado año y la enlodada economía del país, la hicieron compartir su cómodo trabajo en el diario panorama con el de taxista. Salía a las cinco de la tarde y tomaba dos o tres carreritas antes de llegar a su casa en la urbanización El Soler de San Francisco, dijo esta mañana frente a la morgue forense de Maracaibo, Noemí Graando, la menor de sus dos hermanas, con quien Ruth compartía la casa junto a Pedro Granado, su padre.

Fueron muchas los sacrificios que Ruth Beatríz hizo para obtener lo poco que tenía. Ingresó al diario Panorama como aprendiz del Ince y continuando sus estudios se graduó de TSU en mercadeo y publicidad. Se mantuvo soltera, sin hijos y de esa manera fue escalando posiciones. Ello le permitió seguir adelante hasta graduarse en administración y luego hacer un diplomado que culminó hace apenas un mes.

Noemí Granado comentó que su hermana se sentía bien en su círculo familiar y de amistades. No pretendía abandonar el país pero si obtener una nueva casa que le quedará más cerca del trabajo y de las zonas comerciales de Maracaibo. Era una de las causas de su esfuerzo para salir a diario a la calle a exponerse como taxista.

“Ella era una mujer tranquila. Su rutina era ir de la casa al trabajo. Salía a las cinco de la tarde, hacia sus carreritas y antes de las ocho estaba en la casa. Los fines de semana a veces sisitaba a algunos familiares. Muchas veces se iba a la Concepción a darle una vuelta a alguno de nuestros parientes. Si se quedaba lo notificaba…siempre lo hacía, por eso nos preocupamos cuando no llegó el miércoles. Comenzamos a buscarla por hospitales y cuerpos policiales pero no supimos nada de ella hasta que ayer en la noche, sus jefes en Panorama, fueron notificados por el CICPC que la habían hallado muerta y no los hicieron saber. Fue una noticia que nos destruyó”, manifestó en medio de llanto Noemi.

Le quitaron la vida de la forma más violenta. Los investigadores creen que los dos delincuentes vestían casualmente y se hicieron pasar por clientes inofensivos y personas de bien.

Finalmente, los restos de la profesional, Ruth Granado son velados en una capilla en el municipio San Francisco y mañana serán enterrados en el cementerio El Edén, vía a La Concepción.

