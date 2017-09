A las chicas les viene gustando la moda de hacerse fotos en ropa interior con aspecto inocente y en lugares íntimos

Septiembre 1, 2017 - 11:26 am

Nueva moda de fotos en lencería de jóvenes con look ingenuo arrasa en las redes sociales

La nueva moda: Jóvenes se fotografían, y exhiben, en actitud inocente y nada provocativa vistiendo ropa interior.

No se sabe cuando comenzó, pero un día nos dimos cuenta de la cantidad de fotografías de chicas en prendas interiores que saturaban las redes. No eran fotografías en poses provocativas, y además, en todas ellas lucen vestidas con sus prendas interiores. Algo que no tiene nada de extraño en épocas en que se exhibe el cuerpo sin pudores. Sin embargo, había algo en común en esas fotografías que se cruzaban en nuestras búsquedas de Twitter, Tumblr y otras redes sociales. Fue entonces que descubrimos que eran parte de una nueva moda protagonizada por jóvenes casi angelicales y en actitud tan inocente y ambigua como la famosa Lolita del escritor Vladimir Naborov.

El difícil equilibrio

Una de las jóvenes, quizás la precursora según varios testimonios, se llama Lucía Noel,@luciapnoel, y ha cumplido sus 19 años de edad.Dato relevante para poder mostrar sus fotografías. Entrevistada por Diario Registrado expresó que comenzó a tomarse fotografías a los 16 años por el mero placer hedonista de verse y sentirse bien. Luego, menciona que explorando variantes fotográficas incursionó en varios grupos de experimentación, hasta que “… Ahí me di cuenta de que había una especie de movimiento de fotógrafos retratando personas de manera erótica, pero yo no me siento tan ligada a lo erótico sino más bien lo que me gusta es captar algo medio inocente medio sensual que habita en lo femenino. Después le empecé a sacar a otras chicas, la mayoría claro mis amigas, hasta que de alguna manera la viralización de las fotos en las redes hizo que el trabajo quede expuesto ante mucha gente”.

El Mercurio-Chile