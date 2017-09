21 en fila: Indios de Cleveland continúan con la buena racha

Septiembre 13, 2017 - 4:02 pm

Con su victoria 5-3 sobre los Tigres el miércoles en el Campo Progresivo, los indios establecieron un récord de la Liga Americana con 21 victorias consecutivas, superando la marca que los A tleticis establecieron hace 15 años. Cleveland se trasladó a un empate con los Cachorros de 1935 para la segunda racha de victorias más larga en la historia del béisbol.

El récord de Grandes Ligas es de 26 victorias consecutivas, logradas por los Gigantes de 1916, del 7 de septiembre al 30 de septiembre de ese año. Ese tramo incluyó un partido de lluvia contra Pittsburgh, el segundo juego de una doble cartelera el 18 de septiembre, que habría sido el décimo tercer juego en la racha, pero fue llamado después de ocho entradas con el marcador de 1-1.

Esas ocho entradas no se reflejaron en la clasificación, pero las estadísticas de los jugadores contaron. Bajo las reglas actuales, ese juego habría sido suspendido y reanudado desde el punto en que fue detenido. En 1916, las reglas dictaban que cualquier juego interrumpido de esa manera sería reproducido desde cero si los horarios lo permitieran e importara en la clasificación. El juego antes mencionado nunca fue inventado, ya que sólo se habría vuelto a jugar si hubiera un día libre disponible en el calendario (no había) y si el juego hubiera afectado a la carrera banderín al final de la temporada (no lo hizo ).

Los Piratas y los Gigantes jugaron un doble juego programado el 19 de septiembre y Nueva York ganó ambos juegos.

