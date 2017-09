Pedrosa lamenta la lluvia, que le ha impedido ser competitivo

Septiembre 10, 2017 - 7:41 pm

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) lamentó la aparición de la lluvia en la jornada de carreras pues ello, unido a su poco peso, le ha impedido ser competitivo en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que acabó en decimocuarta posición.

“Peso muy poco y como los neumáticos son tan críticos con la temperatura y tienen una franja de utilización muy corta, si llueve mucho tienes que llevar un neumático concreto, si se seca tienes que llevar otro y el neumático no tiene tanta cobertura para las condiciones diferentes que hay en la pista”, explicó Pedrosa.

“En situaciones como en Holanda con frío o aquí, con demasiada agua y poca adherencia, se dan condiciones en las que no meto temperatura al neumático y ya puedes tocar la moto como sea que no hay manera ya que si lo que toca el suelo no funciona, tampoco lo hará el amortiguador, ni la potencia, ni nada”.

“No tengo temperatura en el neumático pues ha sido demasiada lluvia para ese neumático, y era demasiado duro para la lluvia o la adherencia que había en pista, no tenía nada de temperatura en el neumático, sólo treinta y pico grados y así es imposible”, lamentó el piloto de Repsol Honda.

“Pueden pasar todavía muchas cosas, pero es muy difícil, tendría que salirme todo a la perfección y a los demás irles mal, por lo que estaremos más concentrados en cada carrera para intentar tener buenas sensaciones con los neumáticos y la moto ya que en seco habíamos hecho un buen trabajo y teníamos opciones”, comentó Dani Pedrosa sobre sus opciones al título mundial.

