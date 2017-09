Robeilys Peinado: “El Mundial de Londres fue una locura”

Septiembre 8, 2017 - 6:06 pm

Este viernes la atleta venezolana Robeilys Peinado, medallista de bronce en el Mundial de Londres 2017, visitó las instalaciones de Meridiano en el Bloque De Armas, para conversar sobre su logro en tierras inglesas y explicar la preparación que tendrá de cara a los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.

“Este 2017 ha sido uno de los mejores años en mi carrera” dijo en principio Peinado, indicando que “después de la lesión me imaginaba que iba a ser un año de recuperación para agarrar confianza nuevamente”.

La medallista de bronce comentó que tras la lesión que sufrió en Río de Janeiro y haber aceptado lo que sucedió “fue muy bueno para esta temporada, donde logré entrar a la Liga Diamante”.

Londres 2017

“El Mundial en Londres fue una locura. Estuve todo el tiempo centrada en la competencia y no sabía cómo iban los resultados” señaló.

Peinado admitió que al no saber cómo iban los resultados se sentó a ver el resto de la final “cuando me llamó mi entrenador y me dio la bandera de Venezuela, me volví a sentar con la bandera cerrada y luego vi en la pantalla que era tercera. Allí me di cuenta que logré esta medalla” confesó.

Próximo reto

Robeilys Peinado tiene como competencia inmediata los Juegos Bolivarianos, que se efectuarán en noviembre próximo en la ciudad colombiana de Santa Marta.

“Quiero conseguir nuevamente el récord bolivariano y en eso me enfoco. No me importa tanto la medalla porque quiero batir ese récord” expresó al respecto.

Aunque dijo que su entrenador está enfocado en el Mundial Bajo Techo “estamos trabajando para ello, para mantener el ritmo por si nos llega la invitación de la IAAF para participar”.

“Mi entrenador no está consciente de lo que significa el Ciclo Olímpico, pero estamos trabajando en eso (…) Quiero el oro bolivariano, el sudamericano y el centroamericano. Trabajaremos muy duro para tener un ciclo muy bueno de cara a Tokio 2020” finalizó.

