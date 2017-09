10 misterios que rodean la película “It” (Tráiler)

Septiembre 11, 2017 - 1:46 pm

Estos días en cuanto a materia cinematográfica se refiere solo se está hablando del estreno de la terrorífica película ‘It’. Y es que la última versión del film sobre el payaso más temido de todos los tiempos está siendo toda una revolución.

Y ya sea que hayas leído la obra de Stephen King, o hayas visto la adaptación de hace 27 años, lo cierto es que no dejarás de sorprenderte ya que existen detalles muy interesantes respecto a la historia, algunos un tanto escalofriantes.

You'll float too. You'll float too. You'll float too. Watch the official trailer for #ITMovie, in theaters September 8. pic.twitter.com/m60CHKwDUO — IT Movie🎈 (@ITMovieOfficial) July 27, 2017

1. El número 27

La película se estrenó 27 años después de la adaptación para televisión de 1990, esto porque en el libro se menciona que “It” regresa al pueblo de Derry aproximadamente cada 27 años. Además Jonathan Brandis, que interpretó al joven Bill en el largometraje original, se suicidó a los 27 años de edad.

2. John Wayne Gacy, “Pogo”, la inspiración asesina para “It”

Tras ser encontrado culpable por el secuestro y violación de 33 adolescentes y niños, John Wayne Gacy fue condenado a muerte por inyección letal el 10 de mayo de 1994. De este hecho Stephen King se inspiró para darle forma al este terrorífico personaje icónico del cine de terror.

3. Sin duda, el payaso Pennywise es la imagen que más recordamos de este personaje; sin embargo, “Eso” en realidad es un ente llegado del espacio y aunque no tiene una forma definida, podría tratarse de una araña enorme que suspende a sus víctimas sobre telarañas (ahí radicaría la frase “todos flotan”).

Este ser puede adquirir cualquier forma, especialmente la de los peores temores de las personas a las que va a atacar.

4. Bill Skarsgård, actor que interpreta al gran malvado de la historia, estuvo en el set durante casi toda la filmación. Sin embargo, no empezó a grabar sus escenas hasta que el rodaje llevaba más de la mitad. Esto se debe a que utilizó mucho tiempo a la preparación de su rol junto al director Andrés Muschietti y los productores, buscando desempeñar perfectamente su personaje.

5. El rodaje de la cinta comenzó el 27 de junio del 2016 y finalizó el 20 de septiembre del mismo año, un día antes de que Stephen King, autor de la novela en que se basó el filme, cumpliera 69 años de edad.

6. El vestuario del payaso… más infantil, más aterrador y a la moda…

Janie Bryant, la diseñadora de vestuario para este remake de 2017 se inspiró en el estilo medieval, renacentista, isabelino y victoriano para darle vida a esta nueva versión sin arrebatarle el sentido infantil que es llamativo para los niños, el alimento preferido del monstruo.

Follow the one tagged and I’ll pick 10 people to follow back. Una publicación compartida de Bill Skarsgård (@billskarsgard_) el 19 de Ago de 2016 a la(s) 4:51 PDT

7. Stranger Things

Originalmente, los Hermanos Duffer, creadores de la serie original de Netflix, querían dirigir la película, pero no les dieron la oportunidad porque todavía no estaban lo suficientemente establecidos en la industria. Para no quedarse con las ganas, hicieron algunos homenajes a Stephen King en su exitosa producción.

8. Stephen King vio la película seis meses antes de su estreno oficial. El autor, conocido por ser exigente al momento de referirse a las adaptaciones de sus obras, contó que el filme superó sus expectativas y que los productores hicieron “un trabajo maravilloso”.

Welcome to the club. @StephenKing, Director Andy Muschietti, and the #ITMovie cast talk about bringing the Losers to life. pic.twitter.com/Ceiz0AYYz1 — IT Movie🎈 (@ITMovieOfficial) September 8, 2017

9. El actor Finn Wolfhard, conocido por su participación en la serie “Stranger Things” y uno de los protagonistas de esta película, ha confesado en más de una oportunidad que tiene miedo a los payasos en la vida real.

10. Bill Skarsgård admitió que tuvo una serie de pesadillas durante el rodaje de la cinta, ya que estuvo muy “sumergido” en su malvado personaje.

