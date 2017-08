Agosto 19, 2017 - 10:45 am

La influencia de las tendencias poco puede hacer cuando en una cancha entran 22. Sin embargo, es innegable que las mismas llegaron para quedarse. A eso, lo que unos llamarían simplemente “el buen momento”, se aferra Zulia FC cuando visite este sábado el Olímpico de la UCV de la capital para medirse a Caracas FC en partido de la fecha 6 del Torneo Clausura 2017.

¿Las muestras? El negriazul ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros disputados (tomando en cuenta el 0-1 ante Titanes en Copa Venezuela), en esa racha ha marcado seis dianas y ha sido vulnerado en 4 oportunidades. Pero no es el único ingrediente que puede mostrar Zulia Fútbol Club, pues su rival de turno no lo derrota desde hace un año y medio, y las tres últimas confrontaciones entre ambos han sido ganancias para el “petrolero”, incluyendo una victoria 1-2 en sede “Roja” y la goleada 3-0 del Apertura 2017 en Maracaibo.

Sin duda el antecedente y la actualidad son un buen aliciente para empezar a sumar de visitante, cosa que aún no han hecho los zulianos en el Clausura.

De “nuevos aires”

Luego del triunfo 2-1 en la pasada fecha 5 al mando interino de Miguelángel Acosta, la experiencia de Carlos Fabián Maldonado toma el timón del buque con miras a mejores rumbos.

Con pocas horas al mando, el nuevo director técnico acotó que los capitalinos “son uno de los equipos que mejor se armó entre uno y otro torneo, pero Zulia tiene el material necesario para sacar el resultado. ¡No vengo a cambiar nada de inmediato! Evaluaremos los rendimientos y luego tomaremos decisiones”, expresó el entrenador en la rueda de prensa que sirvió para su presentación y que precedió, por pocas horas, el vuelo rumbo hacia el centro del país.

Siempre para contribuir

En la fecha anterior la figura de Ronny Maza irrumpió en el 11 titular y lo hizo de gran manera, asistiendo el primer gol y jugando los 90 minutos. Su rol, aunque desconocido para este cotejo, seguirá siendo de contribución.

“Siempre que entro voy a aportar lo mejor, no puedo saber si estaré o no, pero como cada uno en el equipo salimos a aprovechar las oportunidades. Este grupo tiene gran responsabilidad y ganas para volver a vivir el triunfo en los próximos partidos, ya no pensamos en la victoria pasada, sino en lo que viene”, resaltó un enfocado Maza.

El partido entre Zulia FC y Caracas FC tendrá transmisión televisiva por TLT y GolTV, además de radial a través del circuito oficial del Zulia Fútbol Club, Radio Fe y Alegría desde las 3:45 pm.

Prensa Zulia FC