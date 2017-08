El Zulia FC pisa el acelerador pensando en el Monagas SC

Agosto 3, 2017 - 9:07 am

El Zulia FC ensayó nuevamente la mañana de este miércoles, en su sede deportiva ubicada en La Victoria, con la vista puesta en su tercer reto del Torneo Clausura 2017 que lo asumirá el próximo sábado (4:00 PM) ante el Monagas SC.

En esta puesta a punto de los dirigidos por Daniel Farías, su nuevo “Káiser” de la defensa, Grenddy Perozo, calentó motores por primera vez a la par de sus compañeros y atendió a la prensa regional para dar sus impresiones en su vuelta a su casa.

El “Káiser” ha vuelto al Zulia FC

El trabajo de los hijos del Relámpago del Catatumbo continúa su curso mirando fijamente al duelo frente a Monagas SC en el que buscará la primera victoria del semestre ante el monarca del Torneo Apertura 2017. “Vine con muchas ganas de aportar lo que he venido haciendo en cada club donde he estado que es seriedad y liderazgo. Estoy dispuesto y a las órdenes del técnico y con muy buenas sensaciones no sólo en lo deportivo, sino por ver todo el gran crecimiento que he visto ha experimentado el Zulia FC y que se nota en todas las áreas de trabajo”, expresó el zaguero central.

“Se crea una competencia buena y sana”, se sinceró Perozo en referencia a los duelos que sostendrá con las piezas defensivas de Zulia FC por el puesto en la línea de fondo, al mismo tiempo de afirmar que esa situación “ayuda a que todos mantengamos el nivel”.

En cuanto a la sangre joven que abunda en el Primer Equipo, El “Káiser de los Haticos” dijo que “tenemos muchos jóvenes con un talento impresionante. Todos ellos tienen que aprovechar su momento que se le está brindando”, destacó el defensor marabino.

El último cotejo entre zulianos y monaguenses (Apertura 2017) fue saldado con un triunfo (3-4) a favor de la escuadra “petrolera”, lauro que querrá repetir el próximo sábado en el “Pachencho” Romero.

“Ojalá pueda volver con una victoria. Vi partidos de Monagas SC cuando estaba en Bolivia, conozco el potencial que tienen sus jugadores y esperemos que este sábado comience con una victoria otra era de Grenddy Perozo con Zulia FC”, finalizó.

Prensa Zulia FC / Noticia al Día