¡Zulia FC intenta esta tarde seguir siendo fuerte en casa!

Agosto 27, 2017 - 12:28 pm

Hacer del “Pachencho” Romero un fortín. Este domingo, Zulia FC recibirá (4:00 pm.) a Aragua FC en la séptima fecha del Torneo Clausura 2017 de Primera División. Sumar “de a tres” es la tarea para acercarse a la frontera de los 10 puntos en la tabla de clasificación.

Atrás quedó el descalabro de la fecha 2 (ante DANZ), pues de ahí en adelante la casa negriazul, tanto en Copa Venezuela como en el campeonato, ha presenciado cuatro triunfos zulianos al hilo.

Compromiso y trabajo del Zulia FC

“Manejar los dos torneos es diferente”, manifestó el director técnico del Zulia FC, Carlos Maldonado, durante la preparación para su rival inmediato. “En Copa Venezuela puedes jugar con las diferencias y sabes que los partidos, por ser de ida y vuelta, los enfrentas de otra manera; en torneo no, aquí un 1-0 te da tres puntos y hay que saberlo manejar. Tendremos que mejorar cuando no se tiene la pelota, pero estoy tranquilo porque veo un equipo comprometido”, resaltó el estratega.

La generación de fútbol no es algo que preocupe a la disciplina técnica regional. Sabe que cuando el equipo tiene el instrumento de juego es capaz de generar peligro. “Trabajamos para eso, sabemos que los últimos resultados que hemos tenido no han sido casuales, responden al trabajo no sólo nuestro, que hemos aprovechado la suerte de marcar, sino de todos mis compañeros”, comentó Miguel Celis, autor de dos tantos ante Titanes el pasado miércoles.

Moreno centenario con el Zulia FC

Por otra parte, para el hombre que porta el brazalete de capitán, Junior Moreno, esta no ha sido una semana cualquiera. Primero se oficializó su convocatoria a la selección nacional para los duelos contra Colombia y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, además de conocer que este domingo vestirá por vez número 100 la camiseta de Zulia FC.

El mediocampista es agradecido a la hora de hablar de sus logros individuales, pero siempre antepone lo grupal al tema estadístico. “Esta es una institución que me ha permitido crecer en todos los sentidos. Jugar con esta camiseta me ha traído muchas alegrías y espero seguirlo haciendo para retribuir a todos, en especial a la afición, la confianza y el cariño que me han dado”, expresó Moreno.

Antes del pitazo inicial de este domingo, las apariciones del dorsal “8” se dividen en 86 por liga local, 6 en Copa Libertadores y 7 en Copa Venezuela.

El árbitro del compromiso será el merideño Andrés Pernía. El mismo tendrá transmisión radial por el circuito oficial de Zulia FC, Radio Fe y Alegría 88.1 FM desde las 3:45 de la tarde.

VS ARAGUA FC

PJ G E P GF GC DIF.

20 11 3 6 35 33 +2

EN MARACAIBO

PJ G E P GF GC DIF.

10 7 1 2 20 13 +7

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS ANTE ARAGUA FC:

10/03/17| Aragua FC 5-0 Zulia FC

23/07/16| Aragua 2-3 Zulia FC

21/02/16| Zulia FC 2-1 Aragua FC

25/11/15| Zulia FC 1-1 Aragua FC

22/11/15| Aragua FC 0-0 Zulia FC

ZULIA FÚTBOL CLUB VS ARAGUA FC

Jornada 7| Primera División | Torneo Clausura 2017

Fecha: Domingo, 27 de agosto del 2017.

Estadio: “Pachencho” Romero, Maracaibo (VEN).

Hora: 4:00 pm.

Árbitro principal: Andrés Pernía (Mérida).

Asistentes: Francheskoly Chacón y Wilcar Pérez (Mérida).

Cuarto árbitro: Yosefrank Araque (Mérida).

Transmisión radial: Circuito oficial Radio Fe y Alegría 88.1 FM (3:45 PM).

Prensa Zulia FC / Noticia al Día