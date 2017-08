Zulia FC busca sus primeros puntos ante Monagas SC en casa

Agosto 5, 2017 - 9:47 am

En búsqueda de esa “pizca de suerte” que ha faltado en los dos primeros encuentros, el Zulia FC salta al rectángulo del “Pachencho” Romero este sábado (4:00 pm.) para recibir a Monagas Sport Club en partido de la Jornada 3 de Torneo Clausura, con la firme misión de sumar sus primeras unidades de esta vigente zafra del balompié nacional.

Luego de 12 días de su último compromiso (derrota 0-1) la escuadra negriazul aprovechó para reforzar aspectos tanto tácticos como físicos, siempre con la firme creencia que lo hecho desde el inicio del camino no es del todo negativo si se toma en cuenta que en altos pasajes de los cotejos contra Estudiantes de Mérida y Deportivo Anzoátegui, en las dos primeras fechas, el fútbol ha estado de lado del negriazul.

Efectividad es la clave del Zulia FC

“Nos hace falta ese ‘golpecito de suerte’ en el que tengamos la primera pelota y la podamos meter dentro del arco. Eso nos puede dar la confianza que necesitamos para manejar los partidos”, resaltó Junior Moreno, volante del Zulia FC en el desarrollo de la semana. “Al equipo lo he visto bien, incluso ha tenido buenas transiciones al ataque y creo que este partido contra Monagas se puede prestar para empezar a sumar en casa que es importante”, expresó uno de los dueños del mediocampo zuliano.

Como dato, el conjunto monaguense no vence al Zulia Fútbol Club desde que volvió a la división de oro del balompié nacional, de hecho la más reciente referencia se recuerda con un 3-4 de victoria zuliana en el Monumental monaguense, mientras que la última caída de los nuestros ante la escuadra visitante data de enero 2013 (2-1 en Maturín).

Sin confiarse

Sin embargo, lejos de los “fríos números” el reciente campeón del Apertura, tal como lo aseveró el defensor central Henry Plazas, es un rival de sumo cuidado y lo demostró el pasado semestre.

“Es un partido complicado, pero hay que hacer respetar la casa como sea. En la semana trabajamos mucho y estamos tranquilos porque en la cancha hemos generado oportunidades. -prosigue Plazas- Monagas es un equipo con mucha efectividad, contra ellos tenemos que salir a hacer nuestro trabajo y confiar en la velocidad de los hombres de arriba”, puntualizó el merideño.

En la convocatoria para el partido ante los orientales aparece la nueva incorporación de la oncena negriazul, el defensor y ex internacional vinotinto Grenddy Perozo, quien se sumó a la disciplina regional en muy buena forma física y a pocas horas de estar en la ciudad ya entrenaba a la par de sus compañeros. También aparece por primera vez el juvenil Junior Paredes, delantero de apenas 16 años cumplidos.

Ramón Ortega, colegiado de Portuguesa, será el árbitro principal. El juego entre Zulia FC y Monagas será transmitido por la señal televisiva de TLT y GolTV para Latinoamérica, además del circuito radial oficial de Fe y Alegría 88.1FM.

___________________________

Convocados

Junior Marcano, Yerikson Murillo, Henry Plazas, Grenddy Perozo, Hervé Kambou, Daniel Rivillo, Adrián Zambrano*, Marco Gómez*, Carlos Moreno, Johao Martínez*, Junior Moreno, Yohandry Orozco, Kenny Romero, Brayan Palmezano*, Albert Zambrano, Miguel Celis, Junior Paredes* y Richard Figueroa.

HISTORIAL DE ZULIA FC VS MONAGAS SC

PJ G E P GF GC DIF.

13 5 4 4 18 17 1

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS ANTE MONAGAS SPORT CLUB:

12/02/17| Monagas SC 3-4 Zulia FC

11/09/16| Monagas SC 0-1 Zulia FC

03/04/16| Zulia FC 2-2 Monagas SC

27/01/13| Monagas SC 2-1 Zulia FC

19/08/12| Zulia FC 2-0 Monagas SC

ZULIA FÚTBOL CLUB VS. MONAGAS SC

Jornada 3| Primera División | Torneo Clausura 2017

Fecha: Sábado, 5 de agosto del 2017.

Estadio: José Encarnación “Pachencho” Romero (VEN).

Hora: 4:00 am.

Árbitro principal: Ramón Ortega (Portuguesa).

Asistentes: Antonio Mora y César Archila (Portuguesa).

Cuarto árbitro: Adrián Gómez (Portuguesa).

Transmisión de TV: Gol TV y La Teletuya.

Transmisión radial: Circuito oficial Radio Fe y Alegría 88.1 FM (3:30 AM).

Prensa Zulia FC / Noticia al Día