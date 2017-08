Yulimar Rojas: “Cuando duermo sueño con ganar el oro en el mundial”

Agosto 5, 2017 - 10:07 am

La venezolana Yulimar Rojas, plata olímpica en 2016, se clasificó fácilmente para la final del triple salto del Mundial, este sábado, y afirmó que tiene como sueño poder llevarse el oro en esta cita en Londres.

Yulimar Rojas sueña cerrar la temporada con el oro mundialista

“Cuando duermo sueño que gano el oro del Mundial. Es lo que más ansío esta temporada”, afirmó una sonriente Yulimar Rojas tras su participación en la ronda de clasificación, donde necesitó dos saltos para lograr su objetivo.

Se quedó algo corta en el primero (14,17 metros), a tres centímetros de la marca exigida de 14,20 para pasar automáticamente, algo que consiguió después con 14,52 metros.

Fue el segundo mejor resultado del día, solo superado por la kazaja Olga Rypakova (14,57 metros). La vigente campeona mundial y olímpica, la colombiana Caterine Ibargüen, se clasificó con un único salto, de 14,21, y acabó séptima en las marcas de esta ronda.

Salvo gran sorpresa, la lucha por el oro medirá a Ibargüen y Rojas, en un duelo Colombia-Venezuela, en la final del lunes.

“Vinimos para estar en al final” dijo Yulimar Rojas

“Estamos en la final, que es a lo que veníamos. Ahora hay que mentalizarse para preparar la gran final, sé que va a estar fuerte. Me sentí bastante bien pese a que me sentí algo cargada, ya que ayer (viernes) trabajamos bastante fuerte. Quería clasificar y ahora a trabajar para ganar”, afirmó muy tranquila Yulimar Rojas.

“En el primer intento me quedé muy atrás. Quería marcar de uno e irme, pero bueno, fue en el segundo, está bien. Yo nunca me siento ganadora ni favorita, solo me limito a hacer lo mío, a trabajar lo que tengo que trabajar y a demostrarlo en la final”, se conformó.

Adiós, Neymar

Yulimar Rojas se unió a la sección de atletismo del FC Barcelona a finales del pasado año y está muy satisfecha con esa experiencia, aunque sigue entrenando en Guadalajara (cerca de Madrid) con el mito cubano Iván Pedroso.

“Estar con el club del Barcelona ha sido una de las mejores cosas que me han sucedido. Le doy las gracias al Barcelona, que me ha ayudado y me ha motivado. Están pendientes de mí en cada entrenamiento y en cada competencia. Espero seguir dando frutos”, afirmó.

Como integrante del FC Barcelona opinó también sobre la marcha del brasileño Neymar al París Saint-Germain.

“A Neymar, yo lo admiro mucho. Creo que si tomó la decisión de irse es porque quiere cambiar y mejorar. Que le vaya muy bien en su nuevo club”, dijo.

YUñimar se quedí sun su compatriota Andrea Purica

Junto a Yulimar Rojas, este sábado compitió en el Mundial de Londres otra atleta venezolana, Andrea Purica, que quedó eliminada en la primera ronda de los 100 metros.

Purica acabó sexta de ocho competidoras en su serie, con un tiempo de 11.43, con lo no pudo tampoco lograr su objetivo de mejorar su marca personal (11.25).

Pasaban a semifinales las tres primeras de cada serie y las seis mejores repescadas por tiempos. Purica quedó 29ª del total de 47 competidoras, lejos del objetivo.

“No pude mejorar mi marca en esta oportunidad. Espero hacerlo mucho mejor la próxima, sé que así será. No me gusta ponerlo como justificación, pero fue complicado este día, de repente calor, de repente frío”, afirmó.

Sobre su compañera Yulimar Rojas lo tiene claro: “A ella le irá muy bien en la final”.

AFP