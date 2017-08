YouTube estrena su sección de ‘Breaking News’

Agosto 19, 2017 - 9:06 am

YouTube se une a las Breaking News con una nueva sección en la que aparecerán las últimas noticias alrededor del mundo. La plataforma de vídeos ya informaba anteriormente de los acontecimientos, pero esta nueva herramienta permitiría el acceso más fácil a las noticias de última hora. La nueva sección estará disponible en el feed de YouTube de la página de inicio y en la aplicación móvil.

El contenido, el cual aparecerá en formato de carrusel junto con los contenidos recomendados por la plataforma, se ha publicado en esta nueva sección desde el ataque terrorista en Barcelona del pasado jueves 17 de agosto. YouTube informó a través de su Breaking News sobre el atentado, así como sobre la salida del estratega Steve Bannon de la Casa Blanca este viernes.

Google todavía no ha presentado oficialmente la nueva sección y no se ha especificado si las noticias aparecerán solamente con sucesos de interés mundial como el Barcelona o si será un servicio diario para los usuarios de YouTube. Por otro lado, la plataforma no ha confirmado tampoco si los contenidos son publicados por el personal de YouTube o si se crean a través de un algoritmo.

La sección de Breaking News de Youtube ya está disponible para algunos usuarios tanto de sistema operativo Android como iOS, por lo que puede ser que la aplicación de la nueva herramienta se haga de forma gradual.

Google contó con su propio servicio de noticias de última hora, el cual fue suspendido el pasado 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, el gigante de internet sigue contando con su herramienta de noticias. Al respecto, Google anunció en abril que intensificaría la lucha contra las noticias falsas y habilitó una serie de indicadores en los resultados d ellas búsquedas que confirman la veracidad de la información.

Hipertextual