Voluntad Popular en Zulia apoya la candidatura de Juan Pablo Guanipa a la gobernación

Agosto 19, 2017 - 2:14 pm

El partido opositor Voluntad Popular ratificó su apoyo a al candidato de la tolda de Primero Justicia a la Gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, durante un acto celebrado la tarde de este sábado en la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz).



Desiree Barboza, coordinadora regional de VP, fue la encargada de levantar la mano del candidato de bandera amarilla, al mismo tiempo que manifestó que desde la casa naranja se seguirá luchando por un cambio de gobierno a nivel nacional.

“En VP hemos sido muy claros y creemos que el tema de las regionales no son la solución a la problemática que atraviesa el país, pero si es un avance para ganarle espacios a la dictadura”, ratificó.

Al respecto, aclaró: “Hemos decidido sí participar en las regionales en rebeldía y resistencia y en apoyo de nuestro hermano Juan Pablo Guanipa… Esto se convierte en un nuevo reto para seguir la lucha en contra del régimen, el pueblo quiere un cambio y se lo vamos a dar”, dijo.

Por su parte, Guanipa agradeció el apoyo del partido naranja y precisó que de ser electo gobernador del Zulia todos los partidos políticos que hacen vida en la región serán incluidos en el nuevo proyecto para el estado.

“Llegó la hora de darle una oportunidad al Zulia, no venimos a cambiar una bandera azul o una roja por una naranja o amarilla, venimos a luchar por un estado para que sea punta de lanza de nuestra economía y de nuevas oportunidades para sus habitantes”, afirmó.

A juicio de Guanipa, los zulianos deben cerrar el ciclo de 22 años de “hegemonía” política entre el actual gobierno regional y Manuel Rosales, de UNT. “Ellos por más de dos décadas han decidido el destino de los zulianos; hoy nosotros no proponemos cambiar una hegemonía por otra, sino llegar a un gobierno de cooperación en donde también Un nuevo Tiempo y Acción Democrática serán incluidos para juntos hacer una buena gestión”, comentó.

Guanipa rescató que las regionales son un paso en las metas de la oposición, pero que desde PJ el objetivo principal de la “lucha” es sacar por la vía electoral y pacífica al presidente Nicolás Maduro de Miraflores.

Calificó su candidatura como un acto de rebeldía pacífica. “Mi inscripción a las regionales es un acto de rebeldía pacífica con el régimen… sabemos que la lucha en la calle debe continuar porque no hay un CNE que pueda con un pueblo luchando en la calle por sus derechos”, agregó.

En cuanto a la solicitud que realizó el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de investigar al candidato de PJ por los hechos violentos registrados durante los cuatro meses de protestas previo a las elecciones de la ANC, Guanipa respondió: “ Sabemos que eso es un acto de cobardía del oficialismo que busca no tener con quién medirse en las papeletas…Aquí no me amedrentan con esos señalamientos, hagan lo que quieran hacer, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir adelante por el rescate del pueblo”.

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día