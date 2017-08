Vladimir Villegas: “No queremos invasión, intervención, ni represión”

Agosto 11, 2017 - 11:42 pm

La noche de este viernes, el periodista venezolano, Vladimir Villegas, se refirió a las declaraciones emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que no descartaba una opción militar para Venezuela, señalando que el país no quiere “nada de esto que termine en on. Ni invasión, ni intervención, ni represión, ni persecución ni corrupción. Ni imposición”.

Estas declaraciones las emitió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

No queremos Nada de esto que termine en on . Ni invasión, ni intervención, ni represión, ni persecución ni corrupción. Ni imposición. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) 12 de agosto de 2017

