Villegas: Espacio radioeléctrico no debe ser utilizado para justificar invasión extranjera

Agosto 30, 2017 - 4:15 pm

El ministro de comunicación e información Ernesto Villegas fue enfático al señalar que el espacio radioeléctrico venezolano “no puede ser utilizado para avalar, impulsar, clamar, justificar una invasión extranjera a Venezuela. Tampoco para justificar y celebrar sanciones que constituyen actos de hostilidad contra la República”.

A su juicio, sería “insólito” que venezolanos apuesten porque la nación sea invadida o sea objeto de agresiones de otro país.

Advirtió que cualquiera que desde la política y la comunicación “haga fuerza y contribuciones a que Venezuela se le ataque militarmente o se le bloquee económicamente está poniéndose un cuchillo en su propia garganta”.

Con respecto a las decisiones que pueda tomar Conatel sobre empresas que exploten actividad comercial bajo el régimen de concesiones como trabaja la radio en Venezuela explicó que “estas decisiones -cuando el órgano correspondiente decide renovar o no- una determinada concesión son perfectamente recurribles. Hay instancias administrativas y judiciales que pueden ser activadas por quienes se ven afectadas”.

En este sentido, aclaró que la decisión y disposición del Estado venezolano es mantener la mejor de las relaciones con operadores de radiodifusión en Venezuela en la que precisó crecimiento en los últimos años. “En 1998 había en Venezuela 304 emisoras de radio privadas FM y ahora para el año 2017 esa cifra aumentó a 481”.

Ernesto Villegas explicó que “una solicitud de renovación no equivale un derecho automático de renovación, yo puedo como particular solicitar algo al Estado, eso no quiere decir que el Estado esté obligado a responder afirmativamente”.

En cuanto al caso del cese de transmisión de las emisoras Mágica 99.1 FM y la 92.9 FM desde el pasado viernes, expuso que sus directivos solicitaron la renovación pero las mismas “¡pueden ser renovadas o no!. Es inherente la palabra solicitud, que puede ser contestada positivamente o negativamente. El Estado no tiene ninguna obligación de renovar una concesión. Perfectamente cuando una concesión extingue o se vence su plazo de vigencia, puede ser extinguida o renovada: son dos opciones que tiene el Estado frente a esto”.

Describió que durante una reunión con directivos de la Cámara de Radio se manifestó la preocupación con el personal que laboraba en estas dos emisoras y señaló que concluyeron mantener un diálogo. “Les manifesté mi deseo de establecer contacto con trabajadores que tengan bien hacerlos reunirnos y establecer un diálogo. ¡No tengo ningún problema!, ellos no pierden su condición de trabajadores así temporalmente cambien de patronos. Toda la disposición a reunirnos y a encontrarnos”.

Unión Radio