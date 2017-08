Agosto 8, 2017 - 10:30 pm

Al menos nueve personas murieron a causa de un terremoto de 6,3 en China grados de magnitud que sacudió el martes una región remota de Sichuan en el suroeste del país, indicó la prensa estatal que teme un balance de hasta un centenar de fallecidos.

Según la agencia oficial Xinhua, el sismo ocurrido la noche del martes en la provincia de Sichuan mató a por lo menos nueve personas y dejó heridas a otras 164.

Se teme que haya hasta un centenar de fallecidos y miles de heridos, de acuerdo con una estimación de las autoridades locales. Fotografías y vídeos transmitidos por testigos a través de las redes sociales muestran varios edificios en ruinas.

Al menos cinco de los muertos eran visitantes en una zona turística que comprende un parque nacional muy conocido, según la misma fuente.

El terremoto podría haber dejado miles de heridos, añadió la Comisión en un comunicado publicado en su página web, y más de 130.000 casas podrían haber sufrido daños, basándose en una análisis preliminar del desastre en la remota región de la provincia central de Sichuan.

El presidente Xi Jinping pidió “el máximo esfuerzo para organizar rápidamente el trabajo de socorro y rescatar a las personas heridas”, informó la agencia Xinhua.

El sismo se registró hacia las 21h20 locales (8h20, en el Perú), no muy lejos del lugar donde tuvo lugar otro fuerte terremoto de 8 de magnitud en 2008, que dejó 87.000 muertos y desaparecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del terremoto se ubicó a casi 300 km al norte de la capital provincial Chengdu y a una profundidad de 10 kilómetros.

#Sichuan M7.0 #earthquake: Firefighters are racing against time to try to search for more survivors after marching 10km to the quake zone pic.twitter.com/DMnFHv8AwB

— People’s Daily,China (@PDChina) 8 de agosto de 2017