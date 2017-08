Vicente Bello: “Queremos que el descontento se refleje electoralmente”

Agosto 27, 2017 - 8:16 am

Además de reconquistar a parte de sus seguidores, el nuevo reto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) será estirar sus recursos para financiar las primarias del 10 de septiembre y la campaña para las elecciones regionales de octubre.

El miembro de la Dirección Ejecutiva Federal de UNT, Coordinador Nacional de Asuntos Electorales y representante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Bello, revela que la crisis económica es una piedra en el zapato para este tipo de actividades, pero aun así asegura que el evento será nutrido con la ayuda de los partidos y la sociedad civil.

Ante las dudas de medirse en un proceso “viciado”, Bello alega que sus testigos y técnicos han presenciado elecciones desde el año 2005 hasta 2016 y hasta ahora “nunca se ha constatado que el acta de escrutinio de una mesa haya sido distinta entre la publicada por el CNE y la copia que reciben nuestros testigos en cada una de las mesas.”.

Su respuesta a los venezolanos que tienen dudas y no están animados a participar en los comicios regionales, es que esa no es la vía adecuada para salir de la crisis y significaría dejarle todo ese espacio al Gobierno para legitimar un fracaso.

¿Cómo se prepara la MUD para las primarias y jornada electoral de este año?

Estamos frente a una situación muy atropellada. Las elecciones estaban convocadas para el 10 de diciembre, pero debían realizarse el año pasado de acuerdo a lo establecido en la Constitución. El CNE y el Gobierno, por toda la presión internacional, se vieron obligados a convocar las elecciones para el 10 de Diciembre de este año, pero entonces vino el primer atropello, que por exigencia de la ANC, ordenó un día viernes al CNE adelantar las elecciones. El sábado el CNE convoca una postulación de candidatos y dice que ese proceso de postulación se va a realizar en dos días, cosa que nunca se había visto en Venezuela. Y frente a este atropello, y aunque hasta hoy el CNE no ha dicho oficialmente la fecha exacta en que se realizarán las elecciones, los partidos políticos que hacemos vida en el seno de la MUD hemos avanzado y tratado de ponernos a este ritmo impuesto por el gobierno, porque estamos conscientes de que buscan que nos retiremos de la participación en las elecciones, que no logremos articular nuestra participación en ese proceso, o que lo hagamos de una manera tan desordenada por esas mismas presiones, que al fin y al cabo el gobierno se aproveche de las circunstancias para lograr ganarlas.

Estamos convencidos que la fortaleza de la MUD está en los procesos electorales, lo que queremos es que el descontento se refleje electoralmente. No existe ninguna otra alternativa que conduzca a una salida pacífica y que además dure en el tiempo. En la historia de Venezuela y de toda América esas vías rápidas de la búsqueda de un ‘mesías’ todas condujeron a fracasos y nunca solucionaron los problemas de los países. Se ha demostrado que sólo las salidas democráticas electorales y pacíficas tienen continuidad en el tiempo y son salidas duraderas. Este Gobierno que empezó con un alto apoyo del pueblo hoy es todo un fracaso. Frente a nuestra necesidad estamos tratando de articular candidaturas unitarias para este proceso electoral. El miércoles pasado finalizó la postulación de los candidatos dentro del seno de la MUD.

¿Cómo ha tomado la MUD el descontento de las personas ante la decisión de participar en las regionales?

Internamente ha habido mucha discusión por el descontento que se generó. Entendemos que tanto los partidos como los ciudadanos que nos apoyan y sienten afinidad con nuestra visión política tenían muchas opiniones encontradas, pero no teníamos tiempo para realizar asambleas y discutir una decisión que nos gustara a todos. En cambio los partidos políticos sí teníamos esa oportunidad y se concluyó, en base a nuestra experiencia, que participar sería lo más conveniente. No nos quedó más remedio que decidirlo nosotros y avanzar de esta manera. Desde siempre hemos sostenido que la salida debe ser democrática y ahora que se presenta una oportunidad democrática no podemos negarnos. Con cuál otra alternativa entonces podríamos hacerle frente; la organización política que esté en desacuerdo con ir a elecciones debe decirnos su propuesta para someterla a debate. La política de no participar no es salida, es dejarle todo ese espacio al Gobierno que lo que quiere es legitimar un fracaso.

¿Cómo hará la MUD para organizar y financiar estas primarias?

El 16 de julio quisimos demostrar una capacidad de movilización y se dio con mucho éxito. Indudablemente en nuestra consulta participó mucha más gente que en la Asamblea Nacional Constituyente, eso se vio en la calle. Para nuestras primarias lo estamos organizando junto con todos los partidos políticos de la MUD y organizaciones de la sociedad civil que participaron el 16 de Julio. Es cierto que se necesitan bastantes esfuerzos económicos; pero no solo se trata de lo económico, también hay recursos que no pueden cuantificarse y con los que la sociedad civil se ha comprometido a ayudar.

Sabemos que tenemos la necesidad de producir un resultado la misma noche de las primarias o a más tardar el día siguiente. Aquí tenemos de todo, gente que ha aportado colaboración de traslado, donaciones de recursos, los aportes de cada partido político y todo ha sido voluntario. Estamos tratando de traer observadores internacionales, pero el que venga tendrá que hacerlo con sus propios medios.

¿Qué se tiene previsto para la campaña electoral?

La campaña va a estar basada en el contacto cara a cara y casa por casa de cada candidato que se haya postulado. Nosotros ya estamos en campaña, porque vemos día a día movilizaciones en todo el país. Este año la estrategia de campaña la vamos a desplegar con ayuda de movilizaciones y protestas de calle, primero porque es un método que nos permite estar en contacto cara a cara con los venezolanos, y porque todo está muy caro, no hay recursos para los medios de comunicación y además la prensa tiene mucha presión del Gobierno nacional.

¿Hay un plan de contingencia si inhabilitaran a alguno de sus candidatos?

Indudablemente. Existe una Ley de Procesos Electorales que está vigente y el CNE está violando esa ley, y cada vez que esto sucede aumenta el nivel de rechazo hacia este ente y hacia la Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo de la ANC era imponer un Parlamento que validara su política económica, pero ha sido un fracaso porque ningún gobierno internacional la ha validado y ni siquiera ha obtenido créditos financieros de otras naciones. En caso de que inhabiliten a un candidato, vamos a estudiar y evaluar la situación individualmente. Si inhabilitan a algún candidato antes de las primarias o después de estas, tendremos una respuesta inmediata, pero son estrategias que no pueden adelantarse para que no las conozca el Gobierno. Lo que sí puedo decir que haremos, como lo hemos venido haciendo desde siempre, es denunciar cada violación a la ley y esto traerá problemas al Gobierno. Es importante mencionar que hasta ahora la única tarjeta que corría el riesgo de ser inhabilitada era la de la MUD y por ello decidimos descartarla e ir con tarjetas de los partidos políticos que se renovaron recientemente.

¿En qué ocasiones ha violado el CNE la Ley de Procesos Electorales?

La Constitución establece que la elección de gobernadores debe realizarse junto con la elección de diputados a los Concejos Legislativos Regionales y que debía realizarse en 2016; ese período no lo respetó, el CNE sin competencia ha prorrogado el lapso de los gobernadores, algo que solo le corresponde a la Asamblea Nacional. La Ley de procesos electorales establece que deben realizarse auditorías de todo el proceso electoral; nosotros tenemos los testigos y el equipo técnico dispuesto para estas auditorías, pero el CNE no ha dicho la fecha en que estas se van a llevar a cabo.

¿Tiene la MUD la forma de cuidar sus votos?

Cuidar los votos son un tema de testigos. En todos los procesos electorales han estado presentes testigos nuestros. Tan pronto se hacen las elecciones y el CNE comienza a publicar el acta de escrutinios de todas las mesas. Nunca se ha constatado que el acta de escrutinio de una mesa haya sido distinta entre la publicada por el CNE y la copia que reciben nuestros testigos desde cada una de las mesas. Eso lo hemos constatado y esperamos hacerlo de nuevo en octubre; por eso garantizamos la transparencia de ese proceso, no es de manera mágica. Nosotros hemos tenido testigos siempre y hasta ahora nunca hemos observado alguna irregularidad en ninguna fase de estos procesos. Si en el futuro llegase a suceder la vamos a detectar y a informar a todo el país.

Noticia al Día/2001