Agosto 30, 2017 - 5:16 pm

Eran las 4:40 de la tarde de un martes que parecía normal. Faltaban 20 minutos para que saliera la primera guardia del equipo de Versión Final cuando una fuerte explosión hizo vibrar los escritorios de la sala de redacción.

“No pensé que fuera aquí. Creí que era algo que había pasado al lado”, declaró Raúl Semprún.

El jefe de Información de Versión Final tampoco cayó en cuenta de que estaba en el epicentro de un atentado cuando uno de los trabajadores desesperado y en estado de shock le gritó:

– ¡Se quemó el carro de Neiro! ¡Se quemó el carro de Neiro! ¡Hay que salvar el tuyo!

“Aún así me imaginé que era un desperfecto mecánico. Nunca que era una bomba que acabaría con cuatro carros”, expresó Semprún, quien hacía tan sólo 10 minutos se había bajado de su vehículo para entrar a la empresa.

Humo negro, calor, llamas y desesperación formaron parte del escenario de este periódico zuliano durante 45 minutos.

“En 10 segundos explotó el primer carro y enseguida pasó al otro. Se pudieron salvar dos si hubieran llegado los bomberos a tiempo, pero tenían problemas con los equipos”, indicó Carlos Alaimo, presidente de Versión Final, quien recordó que no es la primera vez que este medio sufre un atentado. Es la segunda en tres meses y asegura no tener idea de quién está detrás de ello, pero manifestó que no es un atentado contra una persona si no contra la libertad de expresión.

Los trabajadores estaban en shock luego de que explotara la bomba lanzada por dos motorizados y que cayó debajo del tanque de gasolina de un carro de la empresa, de donde se extendió a los otros tres, uno del jefe de Información y el otro de Neiro Palmar, jefe de Investigación. El otro vehículo era de unas personas que estaban de visita.

Ocho extinguidores, arena, mangueras de agua: nada pudo apagar el incendio. La asfixia llenó los pasillos. Muchos entraron en crisis de nervio, mientras otros corrieron a la salida de emergencia.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que este hecho no se quede así. Los periodistas tienen derecho a informar. No hemos recibido amenazas, pero tenemos una amplia cobertura en sucesos y una linea editorial que apunta a la libertad”, informó Alaimo.

Los periodistas se quejaron de la impunidad, de la falta de investigación y la resolución de los atentados; así como de que ni las autoridades gubernamentales ni las municipales les brindaran apoyo, ni se pronunciaran.

“¿Qué van a esperan? ¿Después qué? ¿Vendrán por un periodista? Cosas como esta me fortalecen, pero tampoco quiero que me estén fortaleciendo a cada rato. Cuando estudiamos periodismo nos casamos con una parte buena y con una parte mala. La buena es que vamos a los conciertos, a los almuerzos con el Gobernador, vamos a los juegos… y la mala son cosas como estas. Me queda la imagen de un compañero llorando porque no pudo salvar mi carro. Ahí siempre íbamos a jugar fútbol. Sé que tengo una familia. “, expresó reflexivo Raúl Semprún.

Encapuchados, armados y con un perro entrenado en explosivos llegaron a la sede del diario funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) quienes rodearon los carros quemados, buscando evidencias, restos, investigando.

En medio de todo, los trabajadores aún no salen de su asombro. Ante un pequeño sonido, una secretaria se llevó las manos al pecho y le dijo a otra: “¡Dios mío! Ahorita uno no puede escuchar ni siquiera que maten una mosca, porque muchos se arreguindan del techo”.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día