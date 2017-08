Agosto 15, 2017 - 11:34 pm

La situación para los venezolanos en Bogotá no es distinta a la de sus coterráneos en Cúcuta. Varios de ellos han tenido que pasar las noches en la terminal de transporte ante la falta de recursos para continuar su viaje.

Continúa el drama de los venezolanos que llegan al país. Varias familias venezolanas que han llegado a la capital, pasan las frías noches capitalinas en la terminal de transporte de Bogotá.

Los venezolanos no han podido reiniciar su viaje a otros destinos del país porque se han quedado sin recursos.

Una de las venezolanas ‘varadas’ en Bogotá es Andreína Olmos, que llegó en bus hace dos días de Venezuela huyendo de la crisis que aqueja a ese país, pero no ha podido seguir hacia Ecuador donde tiene algunos familiares porque no tiene dinero.

“Duré unos días allá en Cúcuta y llegué acá a Bogotá pero no tenía quién me recibiera. Llegué con la esperanza de que alguien me ayude”, manifiesta Andreína.

La misma situación la viven otro grupo de venezolanos que tienen como destino final Ecuador y Perú, pero que han tenido que hacer de su equipaje una almohada mientras reúnen el dinero suficiente para continuar el viaje.

Los más afortunados han logrado llegar a hogares de paso donde se les ha brindado alimento.

La ONG Venezolanos por Decisión afirma que cada día llegan en promedio 50 venezolanos a la capital del país.

RCN