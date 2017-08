Un vehículo mató a una mujer y atropelló a espectadores del eclipse solar

Agosto 21, 2017 - 9:21 pm

Una mujer murió y una persona resultó herida cuando un vehículo atropelló accidentalmente a espectadores que esperaban atentos al eclipse solar total en el estado de Kentucky (EE.UU.), según informan medios locales.

Durante el incidente, que tuvo lugar en el condado de Leslie, la conductora perdió el control al acelerar la camioneta y se estrelló contra un poste de servicios públicos, recoge el canal WKYT.

De acuerdo con diversos medios, se trató de un accidente.

El coche era conducido por Alyssa Noble, una mujer de 38 años. La víctima, Mackenzie Hayes of Hazard, de 23 años, fue declarada muerta en la escena del accidente.

El hecho está siendo investigado por la Policía Estatal de Kentucky.

