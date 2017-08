“Estuve muy mal. Tropecé al dejar los tacos de salida. No estoy muy contento con estos tacos. Creo que son los peores que he tenido en mi vida. Tengo que ver esta salida porque no me puede pasar otras vez”, dijo Bolt, que correrá el sábado los dos últimos 100 metros de su vida profesional, la semifinal y la eventual final.

“Los tacos eran poco estables, temblorosos. Cuando hice el calentamiento te echaban hacia atrás. No es a lo que estoy acostumbrado. No son robustos o firmes”, añadió.

En el lado positivo, Bolt agradeció el apoyo del público que lo tributó una gran ovación cuando se acerca su despedida del atletismo, tras 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, a los que quiere sumar los de 100 y 4×100 metros en Londres-2017.

“El público es siempre maravilloso. Siempre me dan mucho cariño y siempre aprecio estar en Londres. Estoy excitado antes de disputar esta final y hacer mi trabajo lo mejor posible”, señaló Usain Bolt .