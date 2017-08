Una secretaria rezando de buena fe (Alberto Morán)

Agosto 15, 2017 - 8:04 am

Le hemos escuchado en una canción al cantautor falconiano Alí Primera: Y rezan de buena fe / Y rezan de corazón / Pero también reza el piloto / Cuando monta en el avión / Para ir a bombardear / A los niños del Vietnam…

Y en estos días le escuché algo aunque muy diferente a la secretaria de una clínica, terminaba siendo exactamente lo mismo que dice el famoso poeta de la canción necesaria; fue una mañana en la que acudí al centro asistencial. Hacía la cola para cancelar con la rigurosa advertencia de que no se aceptaban ni billetes de diez ni de veinte; medida que no se la he oído al Banco Central de Venezuela ni al Gobierno; los comerciantes lo implantaron y ahora los viejitos, principalmente, cuando van a cobrar la pensión, en los bancos les pagan con los de diez y en la calle no hay quien se los reciba.

Al principio me molestó la secretaria, pero cuando llegué al círculo de la ventanilla de vidrio observe bien su angosto cubículo, y la empleada ni siquiera poseía una maquinita de contar el papel moneda. Y en cierta forma la comprendí, tampoco es culpa de ella, si se pone a contar los billetes de baja denominación, se le va toda la mañana en una persona.

Pero bueno, a lo que iba, le entrego mi fajo de cien cuando llegó una médica y la secretaria le dijo: Doctora, le llegó un pacientico, ¡gracias a Dios! La exclamación me impactó, miré la señora desmenuzando el paquete, no había maldad en su rostro, no había vestigio de mala intención, estoy seguro que por la mente de esa empleada ni siquiera pasaba que su “buen deseo” encerraba desgracia, gente afectada de salud, que podía morir… ella terminó de contar la plata y yo regresé a mi asiento pensando en que también en una clínica reza la secretaria de buena fe, para que se enferme la gente y acuda raudo a pagarle a los especialistas.

