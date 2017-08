Un día como hoy nació Mario Moreno, nuestro querido ‘Cantinflas’ hace 106 años

Agosto 12, 2017 - 5:00 am

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como ‘Cantinflas’, nació en Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Fue un actor y comediante mexicano reconocido internacionalmente. Gran parte de su popularidad la debe a la interpretación de su personaje ‘Cantinflas’, un hombre típico de los barrios pobres que se asoció con la identidad nacional de México y le permitió a moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood. Mario Moreno ha sido referido como el “Charlie Chaplin de México”. Si bien, algunas de sus películas fueron dobladas al inglés y al francés, sus recurrentes juegos de palabras no se traducían bien a otras lenguas, por lo que su mayor éxito se dio en Latinoamérica, España y Guinea Ecuatorial, donde todavía tiene muchos admiradores.

El cantinflismo, era una teoría vacía, incongruente y disparatada de interpretar el lenguaje, con mezclas de muletillas coloquiales y términos cultos mal empleados. Su carrera cinematográfica comenzó en la publicidad, terreno en el que se hizo tan popular que la productora decidió dedicarse al cine en 1940, con Cantinflas de actor principal y vicepresidente de la compañía. Había debutado en el cine en 1936, y deja en su filmografía casi 50 cintas, entre ellas, Cara y cruz (1937), la que le lanzó a la fama cuando apenas contaba 26 años de edad. En 1940 logra un gran éxito con Ahí está el detalle (1940, Juan Bustillo Oro), gracias al cual pudo fijar su personaje definitivamente y a partir de El gendarme desconocido (1941) Miguel M. Delgado comenzó a dirigir sus películas.

No obstante, su primera aparición en el cine se había producido en 1936, con No te engañes corazón, de Miguel Contreras. Sus primeras películas, como Los tres mosqueteros (1943), de Miguel M. Delgado, fueron éxitos que rompieron récords de taquilla en toda Latinoamérica. Hizo casi 50 películas, entre las que se incluyen dos incursiones en el mercado de habla inglesa realizadas en Hollywood: La vuelta al mundo en 80 días (1956, Michael Anderson), un éxito que le animó a protagonizar la segunda, Pepe (1960, George Sidney). Sin embargo, el éxito no se repitió y Cantinflas no volvió a hacer películas fuera de México, con la sola excepción de Don Quijote cabalga de nuevo (1972, Miguel Delgado), en España.



Entre sus títulos más destacados también se encuentran El bolero de Raquel (1956), su primera película en color, El padrecito (1965), Sube y baja (1958) o El profe (1971), todas ellas dirigidas por Miguel Delgado. Su última película, El barrendero, fue rodada en 1982.

Fue iniciado en la Masonería en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en la MRGL Valle de México, en la misma logia que Joaquín Pardavé.

Mario Moreno falleció el 20 de abril de 1993 en su domicilio de Ciudad de México, rodeado de sus familiares y sin sufrir. Un cáncer de pulmón, detectado mes y medio atrás, le obligó a pasar sus últimos días en cama.

