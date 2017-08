Agosto 25, 2017 - 9:14 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó sobre el huracán Harvey de categoría 4 que se acerca a las costas de Texas con vientos de hasta 209 km/hm, confirmando que el fenómeno meteorológico “Se está haciendo muchao más grande y fuerte de lo que se preveía”.

El mandatario aseguró que el Gobierno Federal “está en el lugar y listo para responder”.

“¡Cuídense!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Más temprano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a Trump declarar el estado de catástrofe natural por el huracán Harvey, cuando aún era categoría 3.

Actualmente, la tormenta se ubica a unos 72 kilómetros de la ciudad de Corpus Christi e Texas. La tormenta, calificada por los meteorólogos como “potencialmente mortal”, tocará tierra en la ciudad tejana la noche del viernes al sábado, y provocará inundaciones, fuerte oleaje y vientos de hasta 200 kilómetros por hora.

Storm turned Hurricane is getting much bigger and more powerful than projected. Federal Government is on site and ready to respond. Be safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de agosto de 2017