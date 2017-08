Trump explica por qué EE.UU. necesita el muro fronterizo con México

Agosto 27, 2017 - 11:27 am

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a arremeter contra el país vecino y ha asegurado que este reembolsará la construcción del proyecto.

“Dado que México es una de las naciones más criminales, tenemos que tener el muro. México lo pagará a través del reembolso u otro método”, ha tuiteado este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En otro tuit Trump se ha referido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Estamos en proceso de renegociación con México y Canadá el NAFTA, el peor acuerdo comercial jamás concluido. ¿Lo abandonaremos dada su dificultad?”, ha preguntado.

“No creo que podamos llegar a un acuerdo”, dijo hace unos días el mandatario durante un discurso en Phoenix, Arizona. “Por ello creo que, probablemente, acabaremos con el NAFTA en algún momento”, concluyó.

Anteriormente, Estados Unidos, Canadá y México iniciaron por pedido de Trump negociaciones sobre la actualización del acuerdo, implementado en 1994.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

