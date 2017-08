Trump exige a Peña Nieto no declarar a medios sobre pago del muro

Agosto 4, 2017 - 6:20 am

Enrique Peña Nieto, presidente de México, destacó que lo más importante para ambos países debe ser alcanzar un acuerdo común que no interfiera con la cooperación bilateral.

El presidente estadounidense Donald Trump exigió su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, no informar a la prensa su negativa de pagar la construcción del muro fronterizo que dividirá a ambas naciones, y amenazó con una posible ruptura de relaciones de continuar con el tema.

La conversación transcurrió vía telefónica una semana después de que Donald Trump asumiera la presidencia y fue publicada por el Washington Post este jueves. El presidente de Estados Unidos se muestra estricto sobre el manejo publicitario que existe en torno a su promesa electoral de construir un muro divisorio en la frontera y que sería pagado por México.

En relación al tema, enfatizó que el muro no tiene mayor relevancia en las relaciones bilaterales, pero en el ámbito político, sí podría ser muy importante. “Si vas a decir que México no va pagar por el muro, entonces yo no quiero reunirme más con ustedes porque no puedo vivir con eso”, agregó.

Durante el intercambio, indicó que reconocía que México no costeará el muro, pero necesitaba que el mandatario mexicano dejara de hablar sobre su negativa públicamente. Además, sugirió que ambos deberían decir “lo resolveremos” en lugar de afirmar que ninguno de los dos pagaría por la realización de esta obra.

Por su parte, el presidente mexicano afirmó que “mi posición ha sido y continuará siendo muy firme, diciendo que México no puede pagar por el muro”. En este momento, la respuesta de Trump fue “no le puedes decir eso a la prensa. La prensa se irá con eso, y yo no puedo vivir con eso”.

El diálogo inició con el presidente Enrique Peña Nieto declarando que “es completamente inaceptable que mexicanos paguen por el muro que ustedes están pensando en construir”. A su vez, le instó a buscar una forma de superar la controversia sobre el muro para enfocarse en temas de cooperación bilateral en áreas económicas, comerciales y de seguridad.

La transcripción de la conversación fue basada en los apuntes realizados por el personal de la Casa Blanca que monitorea las llamadas presidenciales para crear un registro y enviarlo a los altos funcionarios gubernamentales.

TeleSUR